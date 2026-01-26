Відео
"Книжкова країна" — як пройде найбільший книжковий фестиваль

Дата публікації: 26 січня 2026 16:30
"Книжкова країна" — як пройде найбільший книжковий фестиваль
Книжкова країна. Фото: пресслужба заходу

З 23 по 26 квітня на ВДНГ пройде "Книжкова країна" — найбільший книжковий фестиваль України, що прагне популяризувати читання та зробити його доступним для всіх. Подія традиційно збере видавництва, авторів, зіркових гостей і усіх, хто читає або хоче долучитися до світу книжок. 

Про це повідомили у пресслужбі заходу.

Що очікувати від "Книжкової країни" 

Цього сезону "Книжкова країна" буде "Кольоровою": головна ідея — показати, що книги не просто розповідають історії, а надихають на зміни у реальному світі, від дизайну та моди, до театру та архітектури. Через цю тематику фестиваль покаже, як читання виходить за межі книжок і поєднується з іншими креативними індустріями — від ілюстрації до сценографії. 

Фестиваль "Книжкова країна". Фото: пресслужба заходу
Книжковий фестиваль на ВДНГ. Фото: пресслужба заходу
Фестиваль "Книжкова країна" в Києві. Фото: пресслужба заходуФото: пресслужба заходу

"Ми хочемо показати, як література виходить за межі сторінок і запускає нові форми творчості. Як книга впливає на нас і стає поштовхом до чогось нового, — ілюстрації, театральної постановки, створенню мультфільмів чи фільмів, арт-об’єктів модної колекції одягу чи дизайну простору. Один текст — десятки інтерпретацій, стилів і "кольорів" сприйняття", — зазначає авторка концепції фестивалю Діана Сухомлинова. 

"Книжкова країна" — як пройде найбільший книжковий фестиваль - фото 1
"Книжкова країна". Фото: пресслужба заходу

На заході цю ідею реалізують через колаборації, інсталяції та фотозони. Зокрема, у програмі вже запланована презентація нового українського анімаційного мультфільму "Кото" — прототипом якого став герой народної казки Котигорошко. 

Також на гостей традиційно чекатиме величезний книжковий ярмарок з новинками від понад 100 видавництв та книгарень, зустрічі з популярними письменниками, артистами, буктокерами і медійниками. Реєстрацію учасників відкрито до 20 лютого.

Книжковий фестиваль в Києві. Фото: пресслужба заходу

В останній день фестивалю відбудеться Премія Книжкових блогерів, де оберуть найбільш обговорювану книгу українського автора, видану в 2025 році. 

Восени "Книжкову країну" відвідали понад 93 тисячі людей, а за 4 дні на ВДНГ відбулось понад 400 подій — презентацій книжок, публічні читання, зустрічі з авторами та блогерами, майстеркласи й дитячі читання.

Цьогоріч програма обіцяє бути не менш яскравою та масштабною. Деталі — згодом. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
