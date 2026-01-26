Видео
Главная Актуально "Книжная страна" — как пройдет крупнейший книжный фестиваль

"Книжная страна" — как пройдет крупнейший книжный фестиваль

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 16:30
"Книжная страна" - как пройдет крупнейший книжный фестиваль
Книжная страна. Фото: пресс-служба мероприятия

С 23 по 26 апреля на ВДНХ пройдет "Книжная страна" — крупнейший книжный фестиваль Украины, который стремится популяризировать чтение и сделать его доступным для всех. Событие традиционно соберет издательства, авторов, звездных гостей и всех, кто читает или хочет приобщиться к миру книг.

Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Что ожидать от "Книжной страны"

В этом сезоне "Книжная страна" будет "Цветной": главная идея — показать, что книги не просто рассказывают истории, а вдохновляют на изменения в реальном мире, от дизайна и моды, до театра и архитектуры. Через эту тематику фестиваль покажет, как чтение выходит за пределы книг и сочетается с другими креативными индустриями — от иллюстрации до сценографии.

null
Фестиваль "Книжная страна". Фото: пресс-служба мероприятия
null
Книжный фестиваль на ВДНХ. Фото: пресс-служба мероприятия
null
Фестиваль "Книжная страна" в Киеве. Фото: пресс-служба мероприятия


"Мы хотим показать, как литература выходит за пределы страниц и запускает новые формы творчества. Как книга влияет на нас и становится толчком к чему-то новому — иллюстрации, театральной постановке, созданию мультфильмов или фильмов, арт-объектов модной коллекции одежды или дизайна пространства. Один текст — десятки интерпретаций, стилей и "цветов" восприятия", — отмечает автор концепции фестиваля Диана Сухомлинова.

"Книжная страна" — как пройдет крупнейший книжный фестиваль - фото 1
"Книжная страна". Фото: пресс-служба мероприятия

На мероприятии эту идею реализуют через коллаборации, инсталляции и фотозоны. В частности, в программе уже запланирована презентация нового украинского анимационного мультфильма "Кото" — прототипом которого стал герой народной сказки Котигорошко.

Также гостей традиционно ждет огромная книжная ярмарка с новинками от более 100 издательств и книжных магазинов, встречи с популярными писателями, артистами, буктокерами и медийщиками. Регистрация участников открыта до 20 февраля.

null
Книжный фестиваль в Киеве. Фото: пресс-служба мероприятия

В последний день фестиваля состоится Премия Книжных блогеров, где выберут самую обсуждаемую книгу украинского автора, изданную в 2025 году.

Осенью "Книжную страну" посетили более 93 тысяч человек, а за 4 дня на ВДНХ состоялось более 400 событий — презентаций книг, публичные чтения, встречи с авторами и блогерами, мастер-классы и детские чтения.

В этом году программа обещает быть не менее яркой и масштабной. Детали — позже.

Киев книги культура весна молодежь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
