Кохання без лагів: гаджети, що виражають ваші почуття

Побутова техніка. Фото: Фокстрот

Кохання — це не лише слова, а й справжні вчинки, що свідчать про турботу та увагу. У період до Дня закоханих, коли кожен прагне зробити незабутній подарунок, чому б не обрати сучасний гаджет? Він не лише порадує, а й зробить життя яскравішим та зручнішим.

Разом із Фокстрот ми підібрали 7 девайсів, які допоможуть підтримувати здоровий спосіб життя, спростять домашню рутину та звільнять час для спільних моментів відпочинку.

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1. Смарт-годинники — ваш персональний помічник на зап’ясті

APPLE Watch SE 2024 — від 10 999 ₴ — це ідеальний подарунок для тих, хто хоче завжди залишатися на зв’язку з власним здоров’ям. Завдяки 1,5‑дюймовому Super AMOLED-дисплею, ви отримуєте чітке відображення всіх повідомлень, а GPS працює у двох частотах для максимально точної навігації. Вбудовані сенсори контролюють артеріальний тиск, вимірюють рівень стресу та аналізують ваш сон, допомагаючи завжди бути в тонусі. Різноманітність кольорів дозволяє підібрати годинник під будь-який стиль та вподобання.

Смарт-годинник. Фото: Фокстрот.

AMAZFIT Bip 5 — за 1 999 ₴* — для тих, хто цінує практичність та простоту. Його найбільша перевага — тривалий час роботи від одного заряду — від 11 до 26 днів. Цей гаджет дозволяє отримувати сповіщення про вхідні дзвінки та повідомлення, слідкує за рівнем фізичної активності, а також має водонепроникний корпус — з ним можна з легкістю займатися плаванням або навіть приймати душ. Легка синхронізація з операційними системами IOS чи Android робить доступним підключенням до телефонів чи планшетів.

2. Кулінарні помічники — для здорових перекусів та смачних напоїв

Мультипіч PHILIPS HD9285/00 — за 7 599 ₴ — завдяки технології RapidAir та унікальній системі циркуляції тепла "starfish" дозволяє готувати страви рівномірно та надзвичайно швидко. 16 функцій приготування відкривають безмежні можливості для кулінарних експериментів: запікання, гриль, тушкування або навіть готування тіста — це чудовий подарунок для тих, хто прагне поєднати здорове харчування з комфортом сучасної кухні. А автономна робота пристрою дозволяє займатися іншими справами, не відволікаючись на перевірку страв.

Побутова техніка. Фото: Фокстрот.

Блендер NUTRIBULLET Ultra NB1206DGCC — за 5 199 ₴ — має потужність 1200 Вт та спеціально розроблені леза, які роблять цей блендер номер один для приготування смузі, коктейлів і пюре. Він легко справляється навіть з найтвердішими інгредієнтами, зберігаючи всі корисні речовини, вітаміни та мінерали. Простота у використанні та митті перетворює приготування їжі на справжнє задоволення.

А комплект чашок RINGEL Guten Morgen (450 мл) із подвійною стінкою за 259 ₴ стане чудовим доповненням до ранкових ритуалів — від сніданку в ліжку до швидкого смузі після ранкової зарядки. Він зберігає тепло напою, даруючи тривалу насолоду від кожного ковтка. Маленькі деталі зроблять кожен ранок особливим.

3. Затишок у кожному домі — очищувач та зволожувач повітря

Очищувач повітря PHILIPS AC0951/13 — за 7 499 ₴ — ефективно видаляє до 99,97% шкідливих часток, алергенів і пилу, створюючи затишні умови для здорового сну та відпочинку. Компактний дизайн дозволяє легко розмістити його в будь-якому приміщенні, забезпечуючи чисте повітря навіть у містах із високим рівнем забруднення.

Зволожувач повітря. Фото: Фокстрот.

Зволожувач повітря HYUNDAI YEJI42KR — за 1 499 ₴ — особливо корисний у холодну пору року, коли повітря стає сухим. Цей девайс підтримує оптимальний рівень вологості, запобігаючи сухості шкіри та подразненню слизових оболонок, створюючи оптимальний мікроклімат для сну та відпочинку у кімнаті.

У сучасному світі, де швидкий ритм життя змушує забувати про себе, технології стають містком. Адже кожен заслуговує на те, щоб відчувати себе чудово у будь-який час доби. На сайті Фокстрот ви знайдете ще більше ідей для подарунків з вигодою** до 50 %. А для того, щоб не загубитися у різноманітті, топові товари помічені позначкою "ХОЧ!".

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