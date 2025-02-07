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Любовь без лагов: девайсы, которые расскажут о ваших чувствах

7 февраля 2025 11:35
Марина Кисадели - Редактор
Любовь без лагов: гаджеты, выражающие ваши чувства
Бытовая техника. Фото: Фокстрот
Марина Кисадели - Редактор

Любовь — это не только слова, но и настоящие поступки, свидетельствующие о заботе и внимании. В период ко Дню влюбленных, когда каждый стремится сделать незабываемый подарок, почему бы не выбрать современный гаджет? Он не только порадует, но и сделает жизнь ярче и удобнее.

Вместе с Фокстрот мы подобрали 7 девайсов, которые помогут поддерживать здоровый образ жизни, упростят домашнюю рутину и освободят время для совместных моментов отдыха.

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1. Смарт-часы — ваши персональные помощники на запястье

APPLE Watch SE 2024 — от 10 999 ₴ — это идеальный подарок для тех, кто хочет всегда оставаться на связи с собственным здоровьем. Благодаря 1,5-дюймовому Super AMOLED-дисплею, вы получаете четкое отображение всех уведомлений, а GPS работает в двух частотах для максимально точной навигации. Встроенные сенсоры контролируют артериальное давление, измеряют уровень стресса и анализируют ваш сон, помогая всегда быть в тонусе. Разнообразие цветов позволяет подобрать часы под любой стиль и предпочтения.

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Смарт-часы. Фото: Фокстрот.

AMAZFIT Bip 5  за 1 999 ₴*  для тех, кто ценит практичность и простоту. Его самое большое преимущество — длительное время работы от одного заряда — от 11 до 26 дней. Этот гаджет позволяет получать уведомления о входящих звонках и сообщениях, следит за уровнем физической активности, а также имеет водонепроницаемый корпус — с ним можно с легкостью заниматься плаванием или даже принимать душ. Легкая синхронизация с операционными системами IOS или Android делает доступным подключением к телефонам или планшетов.

2. Кулинарные помощники — для здоровых перекусов и вкусных напитков

Мультипечь PHILIPS HD9285/00 — за 7 599 ₴ — благодаря технологии RapidAir и уникальной системе циркуляции тепла "starfish" позволяет готовить блюда равномерно и очень быстро. 16 функций приготовления открывают безграничные возможности для кулинарных экспериментов: запекание, гриль, тушение или даже приготовление теста — это отличный подарок для тех, кто стремится совместить здоровое питание с комфортом современной кухни. А автономная работа устройства позволяет заниматься другими делами, не отвлекаясь на проверку блюд.

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Бытовая техника. Фото: Фокстрот.

Блендер NUTRIBULLET Ultra NB1206DGCC — за 5 199 ₴ — имеет мощность 1200 Вт и специально разработанные лезвия, которые делают этот блендер номер один для приготовления смузи, коктейлей и пюре. Он легко справляется даже с самыми твердыми ингредиентами, сохраняя все полезные вещества, витамины и минералы. Простота в использовании и мытье превращает приготовление пищи в настоящее удовольствие.

А комплект чашек RINGEL Guten Morgen (450 мл) с двойной стенкой за 259 ₴ станет отличным дополнением к утренним ритуалам - от завтрака в постели до быстрого смузи после утренней зарядки. Он сохраняет тепло напитка, даря длительное наслаждение от каждого глотка. Маленькие детали сделают каждое утро особенным.

3. Уют в каждом доме — очиститель и увлажнитель воздуха

Очиститель воздуха PHILIPS AC0951/13  за 7 499 ₴  эффективно удаляет до 99,97% вредных частиц, аллергенов и пыли, создавая уютные условия для здорового сна и отдыха. Компактный дизайн позволяет легко разместить его в любом помещении, обеспечивая чистый воздух даже в городах с высоким уровнем загрязнения.

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Увлажнитель воздуха. Фото: Фокстрот.

Увлажнительвоздуха HYUNDAI YEJI42KR  за 1 499 ₴  особенно полезен в холодное время года, когда воздух становится сухим. Этот девайс поддерживает оптимальный уровень влажности, предотвращая сухость кожи и раздражение слизистых оболочек, создавая оптимальный микроклимат для сна и отдыха в комнате.

В современном мире, где быстрый ритм жизни заставляет забывать о себе, технологии становятся мостиком. Ведь каждый заслуживает того, чтобы чувствовать себя прекрасно в любое время суток. На сайте Фокстрот вы найдете еще больше идей для подарков с выгодой** до 50 %. А для того, чтобы не потеряться в многообразии, топовые товары помечены пометкой "ХОЧ!".

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