Коли не треба чекати: 7 гаджетів за цінами Чорної п’ятниці

Руда пʼятниця у "Фокстроті". Фото: "Фокстрот"

Зібрали 7 корисних девайсів, які вже зараз зроблять дім і будні комфортнішими, бо у Фокстрот настала Руда п’ятниця з чималими знижками – майже як на Чорну! А також підготували топ порад, як зекономити під час найбільшого розпродажу року.

Знайоме відчуття? До Чорної п’ятниці ще далеко, а потрібний гаджет уже хочеться купити зараз. І добре, коли не треба чекати. Бо сезон вигоди стартував раніше. Це шанс придбати техніку, про яку давно мріяли, оминаючи черги та нестачу потрібного товару із можливістю зекономити. Саме таку Руду П’ятницю вже запустив Фокстрот.

Тож ми зібрали 7 найцікавіших товарів зі знижками як на Black Friday. А якщо дочитаєте до кінця, знайдете кілька лайфгаків для максимальної вигоди на Чорну п’ятницю.

СМАК, ЩО РОБИТЬ ДЕНЬ ПРИЄМНИМ

Завершення дня завжди стає приємнішим, коли на кухні панує аромат свіжої страви і техніка тут, справді, допомагає.

Почати варто з універсального помічника – мультипіч NINJA Air Fryer Dual zone AF300EU за 6 999* ₴ замість 14 999 ₴ (код товару – 6964860). Вона має дві незалежні камери на 3,8 л, що дозволяють запікати одразу кілька страв: овочі, м’ясо чи гарнір. Хрустка скоринка, мінімум олії й економія часу – саме те, щоб вечері стали трішки особливішими навіть у будні.

Техніка вдома. Фото: "Фокстрот"

Поруч із гаджетами, які створюють страви, завжди є місце для дрібниць, які додають затишку. Як, от гарний кухоль RINGEL Guten Morgen з подвійним прозорим дном на 450 мл за 119 ₴ замість 230 ₴ (код товару – 6964860) в якому можна зробити чай чи приготувати ранкову каву.

А тим, хто хоче комплексне рішення, підійде набір вбудованої техніки GORENJE SET BlackMet за 21 999 ₴ замість 27 999 ₴ (код товару – 6924581). В наборі йде варильна поверхня із зручним автоматичним підпалом – натиснули, повернули регулятор і можна одразу ж готувати. А також духовка, яка розігрівається до 200°С вже через 6 хвилин після ввімкнення. Технологія FrozenBake дозволяє ставити страви просто з морозилки: вона сама підбере м’який режим відтавання й запікання. Для фінального штриха є функція Gratin – один натиск, і страва отримує апетитну золотисту скоринку.

ЧИСТИЙ ДІМ БЕЗ ПИЛУ

Чистота одразу створює відчуття порядку й спокою, а правильна техніка допомагає підтримувати її без зайвих зусиль.

Для щоденного прибирання стане у нагоді пилосос GORENJE VCE01SFABKR (CJ171-GS) за 3 333 ₴ замість 4 309 ₴ (код товару – 7006966). Він маневрений (обладнаний поворотним колесом з обертанням на 360°), тихий і потужний для будь-якого типу підлог. А завдяки місткому контейнеру 3.3 л ви зможете прибирати довше без пауз. Окрім того, завдяки компактному корпусу його легко зберігати навіть у невеликій оселі.

Не менш важливо, щоб у домі завжди був свіжий, чистий одяг, особливо коли темп життя швидкий чи є діти. В цьому допоможе пральна машина BEKO BM1WFSU36243WB за 11 999 ₴ замість 14 899 ₴ (код товару – 7078824) на 6 кг. Вона працює майже безшумно, дбайливо поводиться з різними тканинами та має 15 програм, які економлять воду й електроенергію. Режими з парою допомагають отримувати більш рівні речі й зменшують потребу в прасуванні. А системи захисту від протікань та переливу додають відчуття безпеки під час щоденного використання.

ВЕЧОРИ СТАНУТЬ ЯСКРАВІШИМИ

Після приготування їжі чи іншим побутових справ не менш важливо попіклуватися про себе та гарно відпочити.

Для комфорту вечорів підійде телевізор HAIER H43K85FUX 43" за 10 399 ₴ замість 16 999 ₴ (код товару – 7133338). Чітка 4K-картинка та природні кольори роблять зображення насиченим і реалістичним для перегляду улюблених шоу чи фільмів. Завдяки підтримці Smart TV на базі операційної системи Google TV, ви зможете насолоджуватися улюбленими додатками та контентом безпосередньо на великому екрані.

Не менш важливий комфорт у роботі та відпочинку забезпечить ноутбук ACER Swift Lite SFL16-31P-3198 за 17 999 ₴ замість 23 999 ₴ (код товару – 7139448). Легкий і тонкий – всього 1.4 кг. Легко працюйте за межами офісу, навчайтесь та поринайте в яскраві розваги – він чудово впорається з будь-якими задачами, забезпечивши максимум вражень та ефективності. Окрім того, працює до 8 год без електроенергії.

Ці та інші гаджети вже чекають на вас у магазинах Фокстрот, на сайті та в мобільному застосунку. А щоб зустріти Чорну П’ятницю впевнено, скористайтеся кількома простими порадами:

Складіть список потрібного . Визначте, що саме хочете оновити: техніку для дому, гаджети чи побутові дрібниці. Так ви уникнете спонтанних покупок і витрат.

. Визначте, що саме хочете оновити: техніку для дому, гаджети чи побутові дрібниці. Так ви уникнете спонтанних покупок і витрат. Враховуйте метод оплати. Оплата онлайн карткою Visa/MasterCard може дати додаткову знижку −5% чи −7%, а окремі банки повертають 5-10% кешбека.

Оплата онлайн карткою Visa/MasterCard може дати додаткову знижку −5% чи −7%, а окремі банки повертають 5-10% кешбека. Підписуйтесь на оновлення та акції. У додатку та розсилках Фокстрот з’являються бонусні пропозиції й ранні анонси знижок, щоб ви були серед перших, хто їх побачить.

У додатку та розсилках Фокстрот з’являються бонусні пропозиції й ранні анонси знижок, щоб ви були серед перших, хто їх побачить. Збирайте бонуси. Вони нараховуються після кожної покупки та працюють як додаткова економія. Окрім того, зараз можна отримати 200 бонусів перед Чорною п’ятницею, щоб використати їх для ще більш вигідних покупок.

* тут і далі ціни актуальні на момент публікації