Когда не надо ждать: 7 гаджетов по ценам Черной пятницы

Рыжая пятница в "Фокстроте". Фото: "Фокстрот"

Собрали 7 полезных девайсов, которые уже сейчас сделают дом и будни комфортнее, потому что в Фокстрот наступила Рыжая пятница с немалыми скидками — почти как на Черную! А также подготовили топ советов, как сэкономить во время самой большой распродажи года.

Знакомое ощущение? До Черной пятницы еще далеко, а нужный гаджет уже хочется купить сейчас. И хорошо, когда не надо ждать. Потому что сезон выгоды стартовал раньше. Это шанс приобрести технику, о которой давно мечтали, минуя очереди и недостаток нужного товара с возможностью сэкономить. Именно такую Рыжую Пятницу уже запустил Фокстрот.

Поэтому мы собрали 7 самых интересных товаров со скидками как на Black Friday. А если дочитаете до конца, найдете несколько лайфхаков для максимальной выгоды на Черную пятницу.

ВКУС, ЧТО ДЕЛАЕТ ДЕНЬ ПРИЯТНЫМ

Завершение дня всегда становится приятнее, когда на кухне царит аромат свежего блюда и техника здесь, действительно, помогает.

Начать стоит с универсального помощника — мультипечь NINJA Air Fryer Dual zone AF300EU за 6 999* ₴ вместо 14 999 ₴ (код товара — 6964860). Она имеет две независимые камеры на 3,8 л, позволяющие запекать сразу несколько блюд: овощи, мясо или гарнир. Хрустящая корочка, минимум масла и экономия времени — именно то, чтобы ужины стали немного особенными даже в будни.

Техника дома. Фото: "Фокстрот"

Рядом с гаджетами, которые создают блюда, всегда есть место для мелочей, которые добавляют уюта. Как, вот красивая кружка RINGEL Guten Morgen с двойным прозрачным дном на 450 мл за 119 ₴ вместо 230 ₴ (код товара — 6964860) в которой можно сделать чай или приготовить утренний кофе.

А тем, кто хочет комплексное решение, подойдет набор встраиваемой техники GORENJE SET BlackMet за 21 999 ₴ вместо 27 999 ₴ (код товара — 6924581). В наборе идет варочная поверхность с удобным автоматическим поджигом — нажали, повернули регулятор и можно сразу же готовить. А также духовка, которая разогревается до 200°С уже через 6 минут после включения. Технология FrozenBake позволяет ставить блюда прямо из морозилки: она сама подберет мягкий режим оттаивания и запекания. Для финального штриха есть функция Gratin — одно нажатие, и блюдо получает аппетитную золотистую корочку.

ЧИСТЫЙ ДОМ БЕЗ ПЫЛИ

Чистота сразу создает ощущение порядка и спокойствия, а правильная техника помогает поддерживать ее без лишних усилий.

Для ежедневной уборки пригодится пылесос GORENJE VCE01SFABKR (CJ171-GS) за 3 333 ₴ вместо 4 309 ₴ (код товара — 7006966). Он маневренный (оборудован поворотным колесом с вращением на 360°), тихий и мощный для любого типа полов. А благодаря вместительному контейнеру 3.3 л вы сможете убирать дольше без пауз. Кроме того, благодаря компактному корпусу его легко хранить даже в небольшом доме.

Не менее важно, чтобы в доме всегда была свежая, чистая одежда, особенно когда темп жизни быстрый или есть дети. В этом поможет стиральная машина BEKO BM1WFSU36243WB за 11 999 ₴ вместо 14 899 ₴ (код товара — 7078824) на 6 кг. Она работает почти бесшумно, бережно обращается с разными тканями и имеет 15 программ, которые экономят воду и электроэнергию. Режимы с паром помогают получать более ровные вещи и уменьшают потребность в глажке. А системы защиты от протеканий и перелива добавляют ощущение безопасности во время ежедневного использования.

ВЕЧЕРА СТАНУТ ЯРЧЕ

После приготовления пищи или других бытовых дел не менее важно позаботиться о себе и хорошо отдохнуть.

Для комфорта вечеров подойдет телевизор HAIER H43K85FUX 43" за 10 399 ₴ вместо 16 999 ₴ (код товара — 7133338). Четкая 4K-картинка и естественные цвета делают изображение насыщенным и реалистичным для просмотра любимых шоу или фильмов. Благодаря поддержке Smart TV на базе операционной системы Google TV, вы сможете наслаждаться любимыми приложениями и контентом непосредственно на большом экране.

Не менее важный комфорт в работе и отдыхе обеспечит ноутбук ACER Swift Lite SFL16-31P-3198 за 17 999 ₴ вместо 23 999 ₴ (код товара — 7139448). Легкий и тонкий — всего 1.4 кг. Легко работайте за пределами офиса, учитесь и погружайтесь в яркие развлечения - он прекрасно справится с любыми задачами, обеспечив максимум впечатлений и эффективности. Кроме того, работает до 8 часов без электроэнергии.

Эти и другие гаджеты уже ждут вас в магазинах Фокстрот, на сайте и в мобильном приложении. А чтобы встретить Черную Пятницу уверенно, воспользуйтесь несколькими простыми советами:

Составьте список нужного . Определите, что именно хотите обновить: технику для дома, гаджеты или бытовые мелочи. Так вы избежите спонтанных покупок и трат.

. Определите, что именно хотите обновить: технику для дома, гаджеты или бытовые мелочи. Так вы избежите спонтанных покупок и трат. Учитывайте метод оплаты. Оплата онлайн картой Visa/MasterCard может дать дополнительную скидку -5% или -7%, а отдельные банки возвращают 5-10% кэшбэка.

Оплата онлайн картой Visa/MasterCard может дать дополнительную скидку -5% или -7%, а отдельные банки возвращают 5-10% кэшбэка. Подписывайтесь на обновления и акции. В приложении и рассылках Фокстрот появляются бонусные предложения и ранние анонсы скидок, чтобы вы были среди первых, кто их увидит.

В приложении и рассылках Фокстрот появляются бонусные предложения и ранние анонсы скидок, чтобы вы были среди первых, кто их увидит. Собирайте бонусы. Они начисляются после каждой покупки и работают как дополнительная экономия. Кроме того, сейчас можно получить 200 бонусов перед Черной пятницей, чтобы использовать их для еще более выгодных покупок.

* Здесь и далее цены актуальны на момент публикации