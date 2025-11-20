Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Когда не надо ждать: 7 гаджетов по ценам Черной пятницы

Когда не надо ждать: 7 гаджетов по ценам Черной пятницы

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 11:00
обновлено: 10:57
Когда не надо ждать: 7 гаджетов по ценам Черной пятницы
Рыжая пятница в "Фокстроте". Фото: "Фокстрот"

Собрали 7 полезных девайсов, которые уже сейчас сделают дом и будни комфортнее, потому что в Фокстрот наступила Рыжая пятница с немалыми скидками — почти как на Черную! А также подготовили топ советов, как сэкономить во время самой большой распродажи года.

Знакомое ощущение? До Черной пятницы еще далеко, а нужный гаджет уже хочется купить сейчас. И хорошо, когда не надо ждать. Потому что сезон выгоды стартовал раньше. Это шанс приобрести технику, о которой давно мечтали, минуя очереди и недостаток нужного товара с возможностью сэкономить. Именно такую Рыжую Пятницу уже запустил Фокстрот.

Реклама
Читайте также:

Поэтому мы собрали 7 самых интересных товаров со скидками как на Black Friday. А если дочитаете до конца, найдете несколько лайфхаков для максимальной выгоды на Черную пятницу.

ВКУС, ЧТО ДЕЛАЕТ ДЕНЬ ПРИЯТНЫМ

Завершение дня всегда становится приятнее, когда на кухне царит аромат свежего блюда и техника здесь, действительно, помогает.

Начать стоит с универсального помощника — мультипечь NINJA Air Fryer Dual zone AF300EU за 6 999* ₴ вместо 14 999 ₴ (код товара — 6964860). Она имеет две независимые камеры на 3,8 л, позволяющие запекать сразу несколько блюд: овощи, мясо или гарнир. Хрустящая корочка, минимум масла и экономия времени — именно то, чтобы ужины стали немного особенными даже в будни.

Побутова техніка
Техника дома. Фото: "Фокстрот"

Рядом с гаджетами, которые создают блюда, всегда есть место для мелочей, которые добавляют уюта. Как, вот красивая кружка RINGEL Guten Morgen с двойным прозрачным дном на 450 мл за 119 ₴ вместо 230 ₴ (код товара — 6964860) в которой можно сделать чай или приготовить утренний кофе.

А тем, кто хочет комплексное решение, подойдет набор встраиваемой техники GORENJE SET BlackMet за 21 999 ₴ вместо 27 999 ₴ (код товара — 6924581). В наборе идет варочная поверхность с удобным автоматическим поджигом — нажали, повернули регулятор и можно сразу же готовить. А также духовка, которая разогревается до 200°С уже через 6 минут после включения. Технология FrozenBake позволяет ставить блюда прямо из морозилки: она сама подберет мягкий режим оттаивания и запекания. Для финального штриха есть функция Gratin — одно нажатие, и блюдо получает аппетитную золотистую корочку.

ЧИСТЫЙ ДОМ БЕЗ ПЫЛИ

Чистота сразу создает ощущение порядка и спокойствия, а правильная техника помогает поддерживать ее без лишних усилий.

Для ежедневной уборки пригодится пылесос GORENJE VCE01SFABKR (CJ171-GS) за 3 333 ₴ вместо 4 309 ₴ (код товара — 7006966). Он маневренный (оборудован поворотным колесом с вращением на 360°), тихий и мощный для любого типа полов. А благодаря вместительному контейнеру 3.3 л вы сможете убирать дольше без пауз. Кроме того, благодаря компактному корпусу его легко хранить даже в небольшом доме.

Не менее важно, чтобы в доме всегда была свежая, чистая одежда, особенно когда темп жизни быстрый или есть дети. В этом поможет стиральная машина BEKO BM1WFSU36243WB за 11 999 ₴ вместо 14 899 ₴ (код товара — 7078824) на 6 кг. Она работает почти бесшумно, бережно обращается с разными тканями и имеет 15 программ, которые экономят воду и электроэнергию. Режимы с паром помогают получать более ровные вещи и уменьшают потребность в глажке. А системы защиты от протеканий и перелива добавляют ощущение безопасности во время ежедневного использования.

ВЕЧЕРА СТАНУТ ЯРЧЕ

После приготовления пищи или других бытовых дел не менее важно позаботиться о себе и хорошо отдохнуть.

Для комфорта вечеров подойдет телевизор HAIER H43K85FUX 43" за 10 399 ₴ вместо 16 999 ₴ (код товара — 7133338). Четкая 4K-картинка и естественные цвета делают изображение насыщенным и реалистичным для просмотра любимых шоу или фильмов. Благодаря поддержке Smart TV на базе операционной системы Google TV, вы сможете наслаждаться любимыми приложениями и контентом непосредственно на большом экране.

Не менее важный комфорт в работе и отдыхе обеспечит ноутбук ACER Swift Lite SFL16-31P-3198 за 17 999 ₴ вместо 23 999 ₴ (код товара — 7139448). Легкий и тонкий — всего 1.4 кг. Легко работайте за пределами офиса, учитесь и погружайтесь в яркие развлечения - он прекрасно справится с любыми задачами, обеспечив максимум впечатлений и эффективности. Кроме того, работает до 8 часов без электроэнергии.

Эти и другие гаджеты уже ждут вас в магазинах Фокстрот, на сайте и в мобильном приложении. А чтобы встретить Черную Пятницу уверенно, воспользуйтесь несколькими простыми советами:

  • Составьте список нужного. Определите, что именно хотите обновить: технику для дома, гаджеты или бытовые мелочи. Так вы избежите спонтанных покупок и трат.
  • Учитывайте метод оплаты. Оплата онлайн картой Visa/MasterCard может дать дополнительную скидку -5% или -7%, а отдельные банки возвращают 5-10% кэшбэка.
  • Подписывайтесь на обновления и акции. В приложении и рассылках Фокстрот появляются бонусные предложения и ранние анонсы скидок, чтобы вы были среди первых, кто их увидит.
  • Собирайте бонусы. Они начисляются после каждой покупки и работают как дополнительная экономия. Кроме того, сейчас можно получить 200 бонусов перед Черной пятницей, чтобы использовать их для еще более выгодных покупок.

* Здесь и далее цены актуальны на момент публикации

распродажа украинцы Украина магазины бытовая техника
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации