Команда фонду Future for Ukraine показала перші кроки захисників на протезах

Зустріч українських воїнів в аеропорту Вашингтона Фото: Future for Ukraine

Українські захисники Вадим Міщук та Сергій Лукерʼєвас наразі перебувають у США. Спеціалісти Медичного центру ортопедії та протезування MCOP у Вашингтоні розробляють для них високотехнологічні протези.

Перші кроки ветеранів на протезах

Команда фонду Future for Ukraine (FFU) поділилася відео, в якому зафіксовані перші кроки ветеранів на прототипах протезів. У фонді зазначають, що поки захисники проходять первинні етапи підготовки, а фінальні протези будуть готові вже менш ніж за місяць.

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Вадим Міщук та Сергій Лукерʼєвас проходять початкові етапи протезування у клініці MCOP у межах програми "Протезування за кордоном" від українського благодійного фонду Future for Ukraine. Спеціалісти MCOP мають багаторічний досвід у протезуванні військовослужбовців, що втратили кінцівки у війнах в Афганістані й Іраку. Програма фінансується компанією "Пфайзер" (Pfizer), яка виділила 1 мільйон доларів США.

Вадим Міщук та Сергій Лукерʼєвас у Вашингтоні. Фото: Future for Ukraine

"Отриманий грант дає можливість не лише повернути втрачені кінцівки десяткам наших героїв, протезування — це новий шанс здійснити мрію, яку так жорстоко відібрала війна: піти на своїх двох у гори чи знову пограти із сином у футбол", — зазначає Президентка FFU в США, волонтерка-кураторка зі стратегії та розвитку FFU Олена Ніколаєнко.

Так, для Вадима Міщука шлях до очікуваного протезу тривав 1,5 року. Тижні перемовин, ретельна перевірка, величезна кількість залучених ресурсів команди фонду, які нарешті принесли результат — українські захисники зможуть повернутися до повноцінного життя!

Вадим Міщук

Вадим Міщук із позивним "Джонні" вступив до лав ЗСУ у 2016-му році. У 2017-му за оборону Авдіївки отримав орден "За мужність" від Президента України.

Вадим Міщук. Фото: Future for Ukraine

З початком повномасштабної війни в Україні у лютому 2022 року Вадим разом із побратимами 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців тримав оборону Київського напрямку.

Вадим Міщук. Фото: Future for Ukraine

Пізніше підрозділ Вадима обороняв Донецький напрямок, де боєць отримав осколкове поранення тазу, в результаті якого залишився без лівої ноги та частини сідничних м’язів. Ще у лікарні ім. І.І. Мечникова у Дніпрі, куди Вадим потрапив з польового шпиталю, його підтримували найрідніші люди — мати та дружина, а вдома на татка чекав 11-річний син.

Вадим Міщук. Фото: Future for Ukraine

Після отримання протезу Вадим мріє якнайшвидше опанувати його та поїхати у подорож до Єгипту. Побачити піраміди — його давня мрія!

Сергій Лукерʼєвас

30-річний Сергій отримав поранення влітку 2023 року, перебуваючи на позиціях в районі н.п. Роботине, Запорізької області. Ворог обстрілював позиції українських захисників з мінометів.

Сергій Лукерʼєвас. Фото: Future for Ukraine

Побратими одразу надали допомогу Сергію, після чого його евакуювали до найближчого шпиталю. Проте праву ногу зберегти не вдалося.

Сергій Лукерʼєвас. Фото: Future for Ukraine

Саме перед виїздом на передову Лукерʼєвас планував зробити пропозицію дівчині, з якою вже давно перебуває у громадянському шлюбі. Однак терміновий виклик і подальше поранення зруйнували ці плани.

Нагадаємо, військовослужбовці, які захищають Україну з початку віроломного вторгнення РФ, час від часу отримують поранення. В більшості вони лікуються в Україні, однак також є можливість вирушити на лікування за кордон.