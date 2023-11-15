Команда фонда Future for Ukraine показала первые шаги защитников на протезах

Встреча украинских воинов в аэропорту Вашингтона. Фото: Future for Ukraine

Украинские защитники Вадим Мищук и Сергей Лукерьевас сейчас находятся в США. Специалисты Медицинского центра ортопедии и протезирования MCOP в Вашингтоне разрабатывают высокотехнологичные протезы.

Первые шаги ветеранов на протезах

Команда фонда Future for Ukraine (FFU) поделилась видео, где зафиксированы первые шаги ветеранов на прототипах протезов. В фонде отмечают, что пока защитники проходят первичные этапы подготовки, а финальные протезы будут готовы уже менее чем через месяц.

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Вадим Мищук и Сергей Лукерьевас проходят начальные этапы протезирования в клинике MCOP в рамках программы "Протезирование за границей" от украинского благотворительного фонда Future for Ukraine. Специалисты MCOP имеют многолетний опыт в протезировании военнослужащих, лишившихся конечностей в войнах в Афганистане и Ираке. Программа финансируется компанией "Пфайзер" (Pfizer), которая выделила 1 миллион долларов США.

Вадим Мищук и Сергей Лукерьевас в Вашингтоне. Фото: Future for Ukraine

"Полученный грант дает возможность не только вернуть потерянные концовки десяткам наших героев, протезирование — это новый шанс осуществить мечту, которую так жестоко отняла война: пойти на своих двоих в горы или снова поиграть с сыном в футбол", — отмечает президент FFU в США, волонтер-куратор по стратегии и развитию FFU Елена Николаенко.

Так, для Вадима Мищука путь к ожидаемому протезу длится 1,5 года. Недели переговоров, тщательная проверка, множество привлеченных ресурсов команды фонда, которые наконец принесли результат — украинские защитники смогут вернуться к полноценной жизни!

Вадим Мищук

Вадим Мищук с позывным "Джонни" вступил в ряды ВСУ в 2016 году. В 2017 году за оборону Авдеевки получил орден "За мужество" от Президента Украины.

Вадим Мищук. Фото: Future for Ukraine

С началом полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года Вадим вместе с собратьями 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев держал оборону Киевского направления.

Вадим Мищук. Фото: Future for Ukraine

Позже подразделение Вадима обороняло Донецкое направление, где боец получил осколочное ранение таза, в результате которого остался без левой ноги и части ягодичных мышц. Еще в больнице им. И.И. Мечникова в Днепре, куда Вадим попал из полевого госпиталя, его поддерживали самые родные люди — мать и жена, а дома отца ждал 11-летний сын.

Вадим Мищук. Фото: Future for Ukraine

После получения протеза Вадим мечтает как можно быстрее овладеть его и отправиться в путешествие в Египет. Увидеть пирамиды — его давняя мечта!

Сергей Лукерьевас

30-летний Сергей получил ранение летом 2023, находясь на позициях в районе н.п. Работино, Запорожская область. Враг обстреливал позиции украинских защитников с минометов.

Сергей Лукерьевас. Фото: Future for Ukraine

Собратья сразу оказали помощь Сергею, после чего его эвакуировали в ближайший госпиталь. Однако правую ногу сохранить не удалось.

Сергей Лукерьевас. Фото: Future for Ukraine

Именно перед выездом на передовую Лукерьевас планировал сделать предложение девушке, с которой уже давно состоит в гражданском браке. Однако срочный вызов и последующее ранение разрушили эти планы.

Напомним, военнослужащие, которые защищают Украину с начала вероломного вторжения РФ, время от времени получают ранения. В большинстве случаев они лечатся в Украине, однако также есть возможность отправиться на лечение за границу.