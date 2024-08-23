В Україні збудують обʼєкт високоманевреної газової генерації з потужністю 18 МВт

Високоманеврена газова генерація. Ілюстративне фото: Centrica

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інжур Енерджі" стало переможцем аукціону "Укренерго". Компанія буде надавати автоматичний резерв відновлення частоти з потужністю 18 МВт у заявлені години.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Так, в Україні планується активно впроваджувати об'єкти децентралізованої генерації через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок постійних атак ворога. ТОВ "Інжур Енерджі" виграло спеціальний аукціон "Укренерго" в рамках проєкту "Децентралізована генерація в Україні" та бере участь у глобальному будівництві нового фундаменту стійкої галузі національної енергетики.

Компанія підтвердила готовність побудувати обʼєкт високоманевреної газової генерації з потужністю 18 МВт для надання послуг "Укренерго".

"Розбудова децентралізованої генерації є дуже важливою в умовах постійних атак ворога на енергосистему. Вона максимально наближає виробництво електроенергії до споживача і забезпечує появу сотень невеликих об'єктів генерації", — зауважив засновник і СЕО інвестиційної REIT-компанії Inzhur Андрій Журжій.

Відомо, за умовами контракту компанія буде надавати допоміжні послуги протягом п'яти років — з 01.10.2025 до 30.09.2030. Таким чином згенерована електроенергія буде використана для відновлення резерву частоти енергосистеми України.

Inzhur — перша інвестиційна компанія України, яка працює за бізнес-моделлю REIT, яка дозволяє роздрібним інвесторам спільно володіти великими об’єктами нерухомості. Це працює таким чином: компанія керує об'єктом, а інвестори стають його співвласниками й отримують щомісячний прибуток від орендних виплат.