В Украине построят объект высокоманевренной газовой генерации с мощностью 18 МВт

Высокоманевренная газовая генерация. Иллюстративное фото: Centrica

Общество с ограниченной ответственностью "Інжур Енерджі" стало победителем аукциона "Укрэнерго". Компания будет предоставлять автоматический резерв восстановления частоты мощностью 18 МВт в заявленные часы.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Так, в Украине планируется активно внедрять объекты децентрализованной генерации из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате постоянных атак врага. ООО "Інжур Енерджі" выиграло специальный аукцион "Укрэнерго" в рамках проекта "Децентрализованная генерация в Украине" и участвует в глобальном строительстве нового фундамента устойчивой отрасли национальной энергетики.

Компания подтвердила готовность построить объект высокоманевренного газового поколения с мощностью 18 МВт для предоставления услуг "Укрэнерго".

"Развитие децентрализованной генерации очень важно в условиях постоянных атак врага на энергосистему. Она максимально приближает производство электроэнергии к потребителю и обеспечивает появление сотен небольших объектов генерации", — отметил основатель и СЕО инвестиционной REIT-компании Inzhur Андрей Журжий.

Известно, что по условиям контракта компания будет предоставлять вспомогательные услуги в течение пяти лет — с 01.10.2025 по 30.09.2030. Таким образом, сгенерированная электроэнергия будет использована для восстановления резерва частоты энергосистемы Украины.

Inzhur — первая инвестиционная компания Украины, которая работает по бизнес-модели REIT, позволяющая розничным инвесторам совместно владеть крупными объектами недвижимости. Это работает следующим образом: компания управляет объектом, а инвесторы становятся его совладельцами и получают ежемесячную прибыль от арендных выплат.