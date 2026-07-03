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Головна Актуально Конгрес національного рівня UBC від медіагрупи DMNTR вперше в Одесі

Конгрес національного рівня UBC від медіагрупи DMNTR вперше в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 12:14
Конгрес національного рівня UBC від медіагрупи DMNTR подорожує новими регіонами, вперше Одеса
Конгрес національного рівня UBC. Фото: медіагрупа DMNTR

10 липня в Одесі зберуться девелопери, інвестори, архітектори, урбаністи, представники держави та міжнародної спільноти з усієї України — Odesa Investment Congress від Медіагрупи DMNTR & SPATIUM Group.

www.ubc-ua.info/oic

Конгрес національного рівня UBC медіагрупа DMNTR
Конгрес національного рівня UBC. Фото: медіагрупа DMNTR

Odesa Investment Congress 2026:

Подія національного масштабу про інвестиційний потенціал України та нову стратегію розвитку територій.

У фокусі конгресу:

  1. Куди підуть інвестиції 2027–2030 і які активи дадуть найбільшу дохідність?
  2. Як девелоперам заходити в нові регіони: майданчики, ризики, окупність?
  3. Як зберегти спадщину ЮНЕСКО та водночас розвивати сучасний девелопмент?
  4. Чому безбар'єрність стає не трендом, а базовою філософією сучасного середовища?
  5. Apart-hotels, ревізія промзон та новий архітектурний код — нові формати під запит інвестора
  6. Хто формує Україну 2.0 і вкладає в неї капітал?
  7. Як медицина, wellness та рекреаційна архітектура формують нову економіку українських міст?

У програмі:

Читайте також:
  • 4 тематичні зали;
  • Панельні дискусії;
  • Прес-конференція;
  • Презентація інвестиційних проєктів SPATIUM;
  • Гала-вечір & Fashion Show;
  • Спеціальна премія імені Василя Кандинського.

Спеціальна програма для гостей 9 та 11 липня: відвідування об'єктів вартих вашої уваги, що будуються, презентації та вечеря.

На сцені та в залі — лідери девелоперського ринку та інвестори з усієї країни: SPATIUM, Zezman, Гефест, Kreator-Bud, KADORR, SAGA, РІЕЛ, Акварелі, Два академіка, Stolitsa Group, Sigma+, Vlasne Misto та інші компанії, що сьогодні вкладають у розвиток українських територій.

SPATIUM hotel | Одеса

  • 08:00 – 21:00
  • Девелопери · Інвестори · Архітектори · Влада · Бізнес · Банки · Дизайнери · Брокери

Один день — щоб побачити, як трансформується Україна, куди рухаються інвестиції та які території по всій Україні стануть точками зростання найближчих років.

  • Дата: 10 липня 2026 року
  • Локація: SPATIUM hotel, Одеса

Долучитись як VIP-гість, спікер або партнер: тел.: 044 461 91 28

Детальніше про конгрес: ubc-ua.info/oic

Організатори: Медіагрупа DMNTR
Генеральний партнер: SPATIUM Group
тел.: 044 461 91 28

Одеса Конгрес ODESA INVESTMENT CONGRESS
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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