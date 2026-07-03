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Главная Актуально Конгресс национального уровня UBC от медиагруппы DMNTR впервые пройдет в Одессе

Конгресс национального уровня UBC от медиагруппы DMNTR впервые пройдет в Одессе

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 12:14
Конгресс национального уровня UBC от медиагруппы DMNTR посещает новые регионы: впервые — Одесса
Конгресс национального уровня UBC. Фото: медиагруппа DMNTR

10 июля в Одессе соберутся девелоперы, инвесторы, архитекторы, урбанисты, представители государства и международного сообщества со всей Украины — Odesa Investment Congress от медиагруппы DMNTR & SPATIUM Group.

www.ubc-ua.info/oic

Конгрес національного рівня UBC медіагрупа DMNTR
Конгресс национального уровня UBC. Фото: медиагруппа DMNTR

Odesa Investment Congress 2026:

Мероприятие национального масштаба, посвященное инвестиционному потенциалу Украины и новой стратегии развития территорий.

В фокусе конгресса:

  1. Куда пойдут инвестиции в 2027–2030 годах и какие активы принесут наибольшую доходность?
  2. Как девелоперам выходить на новые регионы: площадки, риски, окупаемость?
  3. Как сохранить наследие ЮНЕСКО и одновременно развивать современный девелопмент?
  4. Почему безбарьерность становится не трендом, а базовой философией современной среды?
  5. Апарт-отели, ревизия промзон и новый архитектурный кодекс — новые форматы под запрос инвестора
  6. Кто формирует Украину 2.0 и вкладывает в неё капитал?
  7. Как медицина, велнес и рекреационная архитектура формируют новую экономику украинских городов?

В программе:

Читайте также:
  • 4 тематических зала;
  • Панельные дискуссии;
  • Пресс-конференция;
  • Презентация инвестиционных проектов SPATIUM;
  • Гала-вечер и Fashion Show;
  • Специальная премия имени Василия Кандинского.

Специальная программа для гостей 9 и 11 июля: посещение строящихся объектов, заслуживающих вашего внимания, презентации и ужин.

На сцене и в зале — лидеры девелоперского рынка и инвесторы со всей страны: SPATIUM, Zezman, Гефест, Kreator-Bud, KADORR, SAGA, РИЭЛ, Акварели, Два академика, Stolitsa Group, Sigma+, Vlasne Misto и другие компании, которые сегодня вкладывают средства в развитие украинских территорий.

SPATIUM hotel | Одесса

  • 08:00 – 21:00
  • Девелоперы · Инвесторы · Архитекторы · Власти · Бизнес · Банки · Дизайнеры · Брокеры

Один день — чтобы увидеть, как трансформируется Украина, куда движутся инвестиции и какие территории по всей Украине станут точками роста в ближайшие годы.

  • Дата: 10 июля 2026 года
  • Место проведения: SPATIUM hotel, Одесса

Присоединяйтесь в качестве VIP-гостя, спикера или партнера: тел.: 044 461 91 28

Подробнее о конгрессе: ubc-ua.info/oic

Организаторы: Медиагруппа DMNTR
Генеральный партнер: SPATIUM Group
тел.: 044 461 91 28

Одесса Конгресс ODESA INVESTMENT CONGRESS
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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