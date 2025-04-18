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Конкурс "Ти та Київ" — переможець отримає до 100 тис. грн

18 квітня 2025 16:49
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві стартував конкурс для відеомейкерів із призом до 100 тисяч гривень
Конкурс "Ти та Київ". Фото: ТиКиїв
Аркадій Пастула - Редактор

17 квітня розпочалася третя хвиля конкурсної програми "Ти та Київ", ініційована медіа "ТиКиїв", цього разу — для підтримки українських відеомейкерів. Участь у конкурсі — це шанс виграти до 100 000 грн та представити своє відео на головному екрані ТРЦ Gulliver!

Конкурс відкритий для відеомейкерів усіх рівнів: як для початківців, так і для досвідчених митців та мисткинь. Жанр та стиль учасник обирає самостійно — головне, щоб відео передавало особисте бачення міста.

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Конкурс "Ти та Київ"

Подача заявок триває з 17 квітня до 9 травня 2025 року включно. Тема програми — "Ти та Київ": креативне відео про Київ.

Щоб взяти участь, необхідно подати: мотиваційний лист, опис концепції, готове відео (ShowReel) тривалістю до 5 хвилин та посилання на творче портфоліо.

Відеороботи учасників оцінюватиме авторитетне журі: Даша Ши, Анна Бурячкова, Антоніна Сотникова, Альона Тимошенко та інші експерти у сфері відео та мистецтва.

"Я дуже люблю Київ — особливо в моменти, коли їду набережною під час сходу або заходу сонця, в ясну погоду. Тому з великим натхненням уявила собі молодих відеомейкерів, які матимуть змогу зняти своє маленьке кіно про Київ — про улюблені місця, про теплі спогади, про особисті емоції, які подарувало їм це місто. Мені буде надзвичайно цікаво переглядати всі роботи — побачити Київ очима кожного з вас, приміряти його на себе. Я з нетерпінням чекаю на ваші історії та бажаю натхнення й успіхів кожному, хто наважиться розповісти про свій Київ!" — поділилася членкиня журі, режисерка та сценаристка Даша Ши.

Даша Ши
Даша Ши. Фото: instagram.com/daxa_shy

На переможців чекають грошові призи:

  • 1 місце — 100 000 грн та показ відео на фасаді ТРЦ Gulliver у Києві;
  • 2 та 3 місця — по 10 000 грн.

Окрім фінансової підтримки, переможці будуть нагороджені додатковими  подарунками від партнерів проєкту: MOYO, Української кіношколи та видавництва ArtHuss.

Медіа "ТиКиїв" продовжує підтримувати українську творчу спільноту та відкривати нові імена авторів, які працюють зі столичною тематикою. Цей конкурс — ще один крок до популяризації сучасної культури Києва через нові візуальні формати.

Партнери проєкту: GULLIVER, MOYO, Українська кіношкола, ArtHuss, Національна спілка кінематографістів України, Національна кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка, Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

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Київ відео ТРЦ конкурс відеозапис
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16:31 У США заявили, що вони вже можуть викривляти простір і час

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16:17 Зеленський запровадив санкції проти китайських компаній — указ

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