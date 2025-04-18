В Киеве стартовал конкурс для видеомейкеров с призом до 100 тысяч гривен

Конкурс "Ты и Киев". Фото: ТиКиїв

17 апреля началась третья волна конкурсной программы "Ты и Киев", инициированная медиа "ТиКиїв", на этот раз — для поддержки украинских видеомейкеров. Участие в конкурсе — это шанс выиграть до 100 000 грн и представить свое видео на главном экране ТРЦ Gulliver!

Конкурс открыт для видеомейкеров всех уровней: как для начинающих, так и для опытных художников и художниц. Жанр и стиль участник выбирает самостоятельно — главное, чтобы видео передавало личное видение города.

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Конкурс "Ты и Киев"

Подача заявок продолжается с 17 апреля по 9 мая 2025 года включительно. Тема программы — "Ты и Киев": креативное видео о Киеве.

Чтобы принять участие, необходимо подать: мотивационное письмо, описание концепции, готовое видео (ShowReel) продолжительностью до 5 минут и ссылку на творческое портфолио.

Видеоработы участников будет оценивать авторитетное жюри: Даша Ши, Анна Бурячкова, Антонина Сотникова, Алена Тимошенко и другие эксперты в сфере видео и искусства.

"Я очень люблю Киев — особенно в моменты, когда еду по набережной во время восхода или захода солнца, в ясную погоду. Поэтому с большим вдохновением представила себе молодых видеомейкеров, которые смогут снять свое маленькое кино о Киеве — о любимых местах, о теплых воспоминаниях, о личных эмоциях, которые подарил им этот город. Мне будет очень интересно просматривать все работы — увидеть Киев глазами каждого из вас, примерить его на себя. Я с нетерпением жду ваши истории и желаю вдохновения и успехов каждому, кто решится рассказать о своем Киеве!" — поделилась член жюри, режиссер и сценарист Даша Ши.

Даша Ши. Фото: instagram.com/daxa_shy

Победителей ждут денежные призы:

1 место — 100 000 грн и показ видео на фасаде ТРЦ Gulliver в Киеве;

2 и 3 места — по 10 000 грн.

Кроме финансовой поддержки, победители будут награждены дополнительными подарками от партнеров проекта: MOYO, Украинской киношколы и издательства ArtHuss.

Медиа "ТиКиїв" продолжает поддерживать украинское творческое сообщество и открывать новые имена авторов, которые работают со столичной тематикой. Этот конкурс — еще один шаг к популяризации современной культуры Киева через новые визуальные форматы.

Партнеры проекта: GULLIVER, MOYO, Украинская киношкола, ArtHuss, Национальный союз кинематографистов Украины, Национальная киностудия художественных фильмов им. А. Довженко, Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им.

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