Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow Конкурс "Ты и Киев" — победитель получит до 100 тыс. грн arrow

Конкурс "Ты и Киев" — победитель получит до 100 тыс. грн

18 апреля 2025 16:49
Аркадий Пастула - Редактор
В Киеве стартовал конкурс для видеомейкеров с призом до 100 тысяч гривен
Конкурс "Ты и Киев". Фото: ТиКиїв
Аркадий Пастула - Редактор

17 апреля началась третья волна конкурсной программы "Ты и Киев", инициированная медиа "ТиКиїв", на этот раз — для поддержки украинских видеомейкеров. Участие в конкурсе — это шанс выиграть до 100 000 грн и представить свое видео на главном экране ТРЦ Gulliver!

Конкурс открыт для видеомейкеров всех уровней: как для начинающих, так и для опытных художников и художниц. Жанр и стиль участник выбирает самостоятельно — главное, чтобы видео передавало личное видение города.

Реклама
Читайте также:

Конкурс "Ты и Киев"

Подача заявок продолжается с 17 апреля по 9 мая 2025 года включительно. Тема программы — "Ты и Киев": креативное видео о Киеве.

Чтобы принять участие, необходимо подать: мотивационное письмо, описание концепции, готовое видео (ShowReel) продолжительностью до 5 минут и ссылку на творческое портфолио.

Видеоработы участников будет оценивать авторитетное жюри: Даша Ши, Анна Бурячкова, Антонина Сотникова, Алена Тимошенко и другие эксперты в сфере видео и искусства.

"Я очень люблю Киев — особенно в моменты, когда еду по набережной во время восхода или захода солнца, в ясную погоду. Поэтому с большим вдохновением представила себе молодых видеомейкеров, которые смогут снять свое маленькое кино о Киеве — о любимых местах, о теплых воспоминаниях, о личных эмоциях, которые подарил им этот город. Мне будет очень интересно просматривать все работы — увидеть Киев глазами каждого из вас, примерить его на себя. Я с нетерпением жду ваши истории и желаю вдохновения и успехов каждому, кто решится рассказать о своем Киеве!" — поделилась член жюри, режиссер и сценарист Даша Ши.

Даша Ши
Даша Ши. Фото: instagram.com/daxa_shy

Победителей ждут денежные призы:

  • 1 место — 100 000 грн и показ видео на фасаде ТРЦ Gulliver в Киеве;
  • 2 и 3 места — по 10 000 грн.

Кроме финансовой поддержки, победители будут награждены дополнительными подарками от партнеров проекта: MOYO, Украинской киношколы и издательства ArtHuss.

Медиа "ТиКиїв" продолжает поддерживать украинское творческое сообщество и открывать новые имена авторов, которые работают со столичной тематикой. Этот конкурс — еще один шаг к популяризации современной культуры Киева через новые визуальные форматы.

Партнеры проекта: GULLIVER, MOYO, Украинская киношкола, ArtHuss, Национальный союз кинематографистов Украины, Национальная киностудия художественных фильмов им. А. Довженко, Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им.

Следи за анонсами в Telegram-канале.

Киев видео ТРЦ конкурс видеозапись
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:54 На Закарпатье в доме взорвалась граната — есть погибшие

17:51 США хотят заморозить войну и отдать ВОТ России, — СМИ

Text

17:50 Итоги парижских переговоров о мире — эфир Вечір.LIVE

17:35 Штраф за непрохождение ВВК — кому грозит и что изменится

17:32 Китай отправляет солдат в Украину, чтобы "тренироваться", — СМИ

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

17:30 Есть прогресс — Вэнс заявил о продвижении в переговорах по миру

17:30 Стенка на стенку — Си собирает "семью" против Трампа

17:15 Из Одессы в Европу — SkyUp запустила рейсы из Кишинева

17:07 SHUMEI в Osocor Residence: концерт с хитами

17:06 Пасхальный стол 2025 — расходы украинцев и содержимое корзины

17:54 На Закарпатье в доме взорвалась граната — есть погибшие

17:51 США хотят заморозить войну и отдать ВОТ России, — СМИ

17:35 Штраф за непрохождение ВВК — кому грозит и что изменится

17:32 Китай отправляет солдат в Украину, чтобы "тренироваться", — СМИ

17:30 Есть прогресс — Вэнс заявил о продвижении в переговорах по миру

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

17:30 Стенка на стенку — Си собирает "семью" против Трампа

17:15 Из Одессы в Европу — SkyUp запустила рейсы из Кишинева

17:07 SHUMEI в Osocor Residence: концерт с хитами

17:06 Пасхальный стол 2025 — расходы украинцев и содержимое корзины

17:01 Известный актер — стало известно, кто станет новым холостяком

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

15 апреля 2025

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

9 апреля 2025

Правила подземки — кого не пропустят в метро в апреле 2025 года