Контрнаступ і перші успіхи ЗСУ: генерал Маломуж та військовий аналітик Гетьман в ефірі Новини.LIVE

Генерал Микола Маломуж. Фото: google

Генерал армії Микола Маломуж та військовий аналітик Олексій Гетьман стали гостями ефіру Новини.LIVE. Вони ексклюзивно обговорили перші успіхи контрнаступу ЗСУ та реакцію Путіна на нього.

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Запрошені гості також розповіли про обстановку серед російської еліти. Зокрема, про протистояння Шойгу та Пригожина, а також долю "Вагнера".

"Все підконтрольно Путіну і режиму спецслужбам. Але це ж і породило протистояння в військовій структурі і особливо вже вплив приватних компаній в протистоянні з військовими", — коментує Маломуж.

І додає, що це створює проблеми не лише в політичній системі, але й на полі бою.

Нагадаємо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Також початок контрнаступу підтвердив і глава держави Володимир Зеленський.

Додамо, що днем раніше, 11 червня, у Міноборони показали інтригуюче відео з Будановим, яке, ймовірно, теж свідчить про початок контрнаступу наших захисників.