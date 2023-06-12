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Контрнаступ і перші успіхи ЗСУ: генерал Маломуж та військовий аналітик Гетьман в ефірі Новини.LIVE

12 червня 2023 10:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Контрнаступ і перші успіхи ЗСУ: генерал Маломуж та військовий аналітик Гетьман в ефірі Новини.LIVE
Генерал Микола Маломуж. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Генерал армії Микола Маломуж та військовий аналітик Олексій Гетьман стали гостями ефіру Новини.LIVE. Вони ексклюзивно обговорили перші успіхи контрнаступу ЗСУ та реакцію Путіна на нього. 

Подивитися ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Деталі

Запрошені гості також розповіли про обстановку серед російської еліти. Зокрема, про протистояння Шойгу та Пригожина, а також долю "Вагнера". 

"Все підконтрольно Путіну і режиму спецслужбам. Але це ж і породило протистояння в військовій структурі і особливо вже вплив приватних компаній в протистоянні з військовими", — коментує Маломуж. 

І додає, що це створює проблеми не лише в політичній системі, але й на полі бою. 

Нагадаємо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Також початок контрнаступу підтвердив і глава держави Володимир Зеленський. 

Додамо, що днем раніше, 11 червня, у Міноборони показали інтригуюче відео з Будановим, яке, ймовірно, теж свідчить про початок контрнаступу наших захисників. 

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