Контрнаступление и первые успехи ВСУ: генерал Маломуж и военный аналитик Гетьман в эфире Новини.LIVE

Генерал Николай Маломуж. Фото: google

Генерал армии Николай Маломуж и военный аналитик Алексей Гетьман стали гостями эфира Новини.LIVE. Они эксклюзивно обсудили первые успехи контрнаступления ВСУ и реакцию Путина на него.

Посмотреть эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

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Также приглашенные гости рассказали об обстановке среди российской элиты. В частности, о противостоянии Шойгу и Пригожина, а также судьбу "Вагнера".

"Все подконтрольно Путину и режиму спецслужб. Но это же и породило противостояние в военной структуре и особенно уж влияние частных компаний в противостоянии с военными", — комментирует Маломуж.

И добавляет, что это создает проблемы не только в политической системе, но и на поле боя.

Напомним, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

Также начало контрнаступления подтвердил и глава государства Владимир Зеленский.

Добавим, что днем ранее, 11 июня, в Минобороны показали интригующее видео с Будановым, которое, вероятно, тоже свидетельствует о начале контрнаступления наших защитников.