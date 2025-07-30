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Головна Актуально Концерт “Музична Платформа” до Дня Незалежності 2 серпня

Концерт “Музична Платформа” до Дня Незалежності 2 серпня

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 15:34
Концерт Музична Платформа України 2 серпня — зйомка до Дня Незалежності
Ведучі Марія Орлова та Геннадій Вітер. Фото: Master Management 360.

Єдиний концерт-зйомка до Дня Незалежності цього року відбудеться 2 серпня у МЦКМ "Жовтневий палац" — "Музична Платформа України". Цей концерт зможе догодити смаку будь-якого меломана.

Цього разу на сцені прозвучать пісні Олександра Пономарьова, гурту ТІК, Максима Бородіна, MELOVIN, DISCOMAN, Оксана Білозір, гурт 100лиця, Wellboy, Злата Огневич, KOLABA, Тоня Матвієнко, BRYKULETS, ЛАМА та багато інших.

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Музична Платформа України Марія Орлова
Марія Орлова та Геннадій Вітер. Фото: Master Management 360.

"Концерт "Музична Платформа України", як завжди, збере найкращі пісні. Наживо концерт глядачі побачать вже цієї суботи, а телеверсія вийде до Дня Незалежності. Це єдиний концерт, який знімають цьогоріч для телебачення. Артисти готують прем'єри пісень та улюблені хіт", — розказав продюсер та ведучий проєкту Геннадій Вітер.

Щосезону проєкт проводить концерти "Музична Платформа"

Музична Платформа України
Музична Платформа України. Фото: Master Management 360.

"Кожен артист готує яскравий номер. Це ковток повітря для кожного глядача — відволіктись на кілька годин від реальності та отримати трохи натхнення. Щосезону ми запрошуємо найцікавіших виконавців з хітами", — поділилась деталями ведуча та продюсер Марія Орлова.

Локація забезпечена укриттям.
Ефір концерту відбудеться 24 серпня о 23:00 на телеканалі 1+1.

Додаткову інформацію можна знайти на сторінці в інстаграм: @music_platform_ukraine

Квитки на концерт 2 серпня "Музична Платформа України":
https://kontramarka.ua/uk/muzicna-platforma-ukraini-85969.html

Інформація та фото надані "Master Management 360".

шоу-бізнес музика українські зірки Музична Платформа України
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
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