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Главная Актуально Концерт "Музыкальная Платформа" ко Дню Независимости 2 августа

Концерт "Музыкальная Платформа" ко Дню Независимости 2 августа

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 15:34
Концерт Музыкальная Платформа Украины 2 августа — съемка ко Дню Независимости
Ведущие Мария Орлова и Геннадий Витер. Фото: Master Management 360.

Единственный концерт-съемка ко Дню Независимости в этом году состоится 2 августа в МЦКИ "Октябрьский дворец"  "Музыкальная Платформа Украины". Этот концерт сможет угодить вкусу любого меломана.

На этот раз на сцене прозвучат песни Александра Пономарева, группы ТИК, Максима Бородина, MELOVIN, DISCOMAN, Оксана Билозир, группа 100лица, Wellboy, Злата Огневич, KOLABA, Тоня Матвиенко, BRYKULETS, ЛАМА и многие другие.

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Мария Орлова и Геннадий Витер. Фото: Master Management 360.

"Концерт" Музыкальная Платформа Украины", как всегда, соберет лучшие песни. Вживую концерт зрители увидят уже в эту субботу, а телеверсия выйдет ко Дню Независимости. Это единственный концерт, который снимают в этом году для телевидения. Артисты готовят премьеры песен и любимые хиты", — рассказал продюсер и ведущий проекта Геннадий Витер.

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Каждый сезон проект проводит концерты "Музыкальная Платформа"

Музична Платформа України
Музыкальная Платформа Украины. Фото: Master Management 360.

"Каждый артист готовит яркий номер. Это глоток воздуха для каждого зрителя  отвлечься на несколько часов от реальности и получить немного вдохновения. Каждый сезон мы приглашаем самых интересных исполнителей с хитами", — поделилась деталями ведущая и продюсер Мария Орлова.

Локация обеспечена укрытием.
Эфир концерта состоится 24 августа в 23:00 на телеканале 1+1.

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Дополнительную информацию можно найти на странице в инстаграм: @music_platform_ukraine

Билеты на концерт 2 августа "Музыкальная Платформа Украины":
https://kontramarka.ua/uk/muzicna-platforma-ukraini-85969.html

Информация и фото предоставлены "Master Management 360".

шоу-бизнес музыка украинские звезды Музыкальная Платформа Украины
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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