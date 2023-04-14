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Кожна сьома нова родина подає заявку на реєстрацію шлюбу в "Дії, — Опендатабот

14 квітня 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кожна сьома нова родина подає заявку на реєстрацію шлюбу в "Дії, — Опендатабот
Молодята святкують день свого весілля. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За час роботи послуги "онлайн-шлюбів" на порталі українці подали 2908 заяв про реєстрацію шлюбів через "Дію". Загалом заяву до РАГСів онлайн надіслали майже три тисячі громадян.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані Мінцифри.

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"Для порівняння, за весь 2022 рік українці зареєстрували у РАГСах 222,7 тисячі нових шлюбів. В середньому, це по 18 тисяч нових родин на місяць. Таким чином, майже 15% або кожний сьомий новий шлюб наразі реєструють онлайн", — йдеться у повідомленні.

інфографіка
Інфографіка Опендатабот. Фото: скріншот

Зазначається, що найбільшу кількість шлюбів зареєстрували у липні 2022 року — 25 127. А найменші у січні — 10 403.

Як подати заяву про шлюб у "Дії"

Щоб подати заяву про шлюб у "Дії", потрібно:

  • Авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім’я".
  • Обрати послугу "Заява про шлюб".
  • Заповнити заяву. Тут можна обрати час та місце реєстрації шлюбу, церемонію у святковій залі та інші додаткові послуги.
  • Сплатити адміністративний збір.
  • Підписати заяву електронним підписом.

Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом.

Зазначається, що весь процес триває менш як 15 хвилин, а скористатися послугою можуть громадяни України, старші 18 років та які мають електронний підпис.

Нагадаємо, наприкінці лютого в українців з'явилась можливість подати заяву до РАГСу онлайн за допомогою "Дії". Відтепер можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де відбудеться церемонія.

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