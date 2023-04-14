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Каждая седьмая новая семья подает заявку на регистрацию брака в "Дії", — Опендатабот

14 апреля 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Каждая седьмая новая семья подает заявку на регистрацию брака в "Дії", — Опендатабот
Молодожены празднуют день своей свадьбы. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За время работы услуги онлайн-браков на портале украинцы подали 2908 заявлений о регистрации браков через "Дію". Всего заявление в ЗАГСы онлайн направили почти три тысячи граждан.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные Минцифры.

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"Для сравнения, за весь 2022 год украинцы зарегистрировали в ЗАГСах 222,7 тысячи новых браков. В среднем, это по 18 тысяч новых семей в месяц. Таким образом, почти 15% или каждый седьмой новый брак сейчас регистрируют онлайн", — говорится в сообщении.

инфографика
Инфографика Опендатабот. Фото: скриншот

Отмечается, что наибольшее количество браков зарегистрировали в июле 2022 года — 25127. А наименьшие в январе — 10403.

Как подать заявление о браке в "Дії"

Чтобы подать заявление о браке в "Дії", нужно:

  • Авторизоваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Семья".
  • Выбрать услугу "Заявление о браке".
  • Заполнить заявление. Здесь можно выбрать время и место регистрации брака, церемонию в праздничном зале и другие дополнительные услуги.
  • Уплатить административный сбор.
  • Подписать заявление электронной подписью.

Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он должен авторизоваться в кабинете портала, перейти по ссылке из почты и подписать заявление электронной подписью.

Отмечается, что весь процесс длится менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет и имеющие электронную подпись.

Напомним, в конце февраля в украинцев появилась возможность подать заявление в ЗАГС онлайн с помощью "Дії". Теперь можно подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где состоится церемония.

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