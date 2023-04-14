Каждая седьмая новая семья подает заявку на регистрацию брака в "Дії", — Опендатабот

Молодожены празднуют день своей свадьбы. Фото: google.com

За время работы услуги онлайн-браков на портале украинцы подали 2908 заявлений о регистрации браков через "Дію". Всего заявление в ЗАГСы онлайн направили почти три тысячи граждан.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные Минцифры.

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"Для сравнения, за весь 2022 год украинцы зарегистрировали в ЗАГСах 222,7 тысячи новых браков. В среднем, это по 18 тысяч новых семей в месяц. Таким образом, почти 15% или каждый седьмой новый брак сейчас регистрируют онлайн", — говорится в сообщении.

Инфографика Опендатабот. Фото: скриншот

Отмечается, что наибольшее количество браков зарегистрировали в июле 2022 года — 25127. А наименьшие в январе — 10403.

Как подать заявление о браке в "Дії"

Чтобы подать заявление о браке в "Дії", нужно:

Авторизоваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Семья".

Выбрать услугу "Заявление о браке".

Заполнить заявление. Здесь можно выбрать время и место регистрации брака, церемонию в праздничном зале и другие дополнительные услуги.

Уплатить административный сбор.

Подписать заявление электронной подписью.

Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он должен авторизоваться в кабинете портала, перейти по ссылке из почты и подписать заявление электронной подписью.

Отмечается, что весь процесс длится менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет и имеющие электронную подпись.

Напомним, в конце февраля в украинцев появилась возможность подать заявление в ЗАГС онлайн с помощью "Дії". Теперь можно подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где состоится церемония.