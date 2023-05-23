Креативна агенція Rocketmen запустила новий подкаст: про що говоритимуть

Анонс подкасту "Бесіда про бренди"

Команда креативної агенції Rocketmen запустила подкаст "Бесіда про бренди". Вже в першому випуску ненудно говорять про термінологію брендингу, неймінг, лого та інші must-have штуки для бренду. Загалом перший сезон буде складатися з 9 епізодів.

Про що подкаст

Всі теми, які будуть висвітлені в подкасті "Бесіда про бренд", так чи інакше стосуються брендів, креативу, реклами, комунікацій.

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Подкаст можна дивитись вранці за сніданком, на роботі, щоб зловити натхнення, та ввечері, щоб розслаблено розвивати надивленість. Проєкт мотивує підприємців та креативників дізнаватись, розвиватись і розширятись.

Ведучий та гості

Ведучий подкасту – Артем Беседа, творець проєкту, креативний директор та засновник агенції Rocketmen. Саме його прізвище, Беседа, стало натхненням для назви подкасту. Він вибудував компанію з нуля і навіть працював коучем. Це людина мрійник, що любить космос і вірить в магію дизайну (та й сам долучений до цієї магії).

Перший гість подкасту — закоханий у мудрість дослідник душі та керманич брендів. Філософ, психолог і бренд-стратег Олександр Катков. Багато років у масових комунікаціях він не полишав інтерес до того, як працюють знакові системи, та що таке "бути людиною". Досі певен, що без цього інтересу не збудувати жоден бренд та жодну рекламну кампанію.

Артем розповів, про що буде подкаст: "Про бренди, креатив, рекламу. Короче, про те, що я вивчав, вивчаю і буду вивчати. Моя ціль відповісти на питання, котрі задають нам клієнти простою мовою, без корпоративного груза. Будуть зростати клієнти, буде зростати економіка і країна".

Першою стала розмова під назвою "Що таке брендинг та що треба знати, коли його замовляєш?". Артем та Олександр побесідували про те, коли був створений перший логотип, про критерії крутого неймінгу та якісного лого, що таке айдентика та брендбук, розкрили правду про стратегію, коли бізнесу треба робити редизайн та ребрендинг, що робити коли немає грошей на рекламу, а також що таке сторітелінг в брендингу. Не обійшлось і без згадувань брендів, говорили про історію назви бренду Снікерс, про ребрендинг Розетки та ще багато цікавого.

Далі — ще крутіше, запевняють автори подкасту. У наступних епізодах говоритимуть про історії краху та успіхів відомих брендів, як от: чому Redbull вдалося чи куди зникла Motorola. Слухайте подкаст і пам’ятайте, що в бесіді народжується істина.

Подкаст доступний на YouTube | Spotify | Apple podcast | Google podcast.

Переглянути перший випуск за посиланням.