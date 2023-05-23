Креативное агентство Rocketmen запустило новый подкаст: о чем будут говорить

Анонс подкаста "Беседа о брендах"

Команда креативного агентства Rocketmen запустила подкаст "Беседа о брендах". Уже в первом выпуске нескучно говорят о терминологии брендинга, нейминге, лого и других must-have штуках для бренда. В общей сложности первый сезон будет состоять из 9 эпизодов.

О чем подкаст

Все темы, которые будут освещены в подкасте "Беседа о бренде", так или иначе касаются брендов, креатива, рекламы, коммуникаций.

Читайте также:

Подкаст можно смотреть утром за завтраком, на работе, чтобы поймать вдохновение, и вечером расслабленно развивать наглядность. Проект мотивирует предпринимателей и креативщиков узнавать, развиваться и расширяться.

Ведущий и гости

Ведущий подкаста – Артем Беседа, создатель проекта, креативный директор и основатель агентства Rocketmen. Именно его фамилия Беседа стала вдохновением для названия подкаста. Он построил компанию с нуля и даже работал коучем. Это человек мечтатель, любящий космос и верящий в магию дизайна (да и сам приобщенный к этой магии).

Первый гость подкаста – влюбленный в мудрость исследователь души и руководитель брендов. Философ, психолог и бренд-стратег Александр Катков. Много лет в массовых коммуникациях он не оставлял интереса к тому, как работают знаковые системы, и что такое "быть человеком". До сих пор уверен, что без этого интереса не построить ни один бренд и рекламную кампанию.

Артем рассказал, о чем будет подкаст: "О брендах, креативе, рекламе. Короче, о том, что я изучал, изучаю и буду изучать. Моя цель ответить на вопросы, которые задают нам клиенты на простом языке, без корпоративного груза. Будут расти клиенты, будет расти экономика и страна".

Первым стал разговор под названием "Что такое брендинг и что нужно знать, когда его заказываешь?" Артем и Александр побеседовали о том, когда был создан первый логотип, о критериях крутого нейминга и качественного лого, что такое айдентика и брендбук, раскрыли правду о стратегии, когда бизнесу нужно делать редизайн и ребрендинг, что делать, когда нет денег на рекламу, а также что такое сторителинг в брендинге. Не обошлось и без упоминаний брендов, говорили об истории названия бренда Сникерс, о ребрендинге Розетки и еще много интересного.

Дальше – еще круче, уверяют авторы подкаста. В следующих эпизодах будут говорить об истории краха и успехах известных брендов, как вот почему Redbull удалось или куда исчезла Motorola. Слушайте подкаст и помните, что в беседе рождается истина.

Подкаст доступен на YouTube Spotify | Apple podcast | Google podcast.

Просмотреть первый выпуск по ссылке.