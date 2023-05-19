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Куди Оля Полякова спрямувала прибуток з концертів у 500 тисяч гривень

19 травня 2023 15:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Куди Оля Полякова спрямувала прибуток з концертів у 500 тисяч гривень
Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент співачки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, 17 та 18 травня, співачка Оля Полякова відіграла в столиці два концерти "Все буде добре. На біс". Увесь прибуток артистка спрямувала на благодійність. 

Новини.LIVE розкаже, на що саме пішли 500 тисяч гривень.

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Подробиці 

Оля Полякова, яка є амбасадором "Дитинства без війни", пожертвувала пів мільйона гривень на медичне страхування дітей-сиріт, яких евакуювали з прифронтових територій України до Туреччини. 

Наразі проєкт займається майже 700 дітьми. Всі вони щомісяця отримують, зокрема й медичне страхування за рахунок фонду. Однак, страхові компанії, зазвичай, не покривають витрати на медичну допомогу, яка не є екстреною. Тому в багатьох випадках доводиться додатково оплачувати медичні обстеження, консультації фахівців та лікування підопічних. 

"Діти такі діти. З ними постійно щось трапляється і тому медичний супровід критично важливий. За рік роботи проєкту було 1770 звернень  до лікарів від дітей. Тому, наша підтримка в медичному страхуванні дуже важлива. Це величезна і важлива робота. І кожен може допомогти цим дітям. Адже саме вони будуть відбудовувати Україну після перемоги. Вони і є наше майбутнє", — відзначила Оля Полякова. 

Благодійний проєкт "Дитинство без війни" провів наймасштабнішу централізовану приватно-державну евакуацію дітей-сиріт в сучасній Європі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова зворушливо привітала з днем народження захисника "Азовсталі", якого знає особисто  Також ми розповідали, що Полякова заступилась за старшу доньку та публічно дала їй поради.

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