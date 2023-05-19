Куда Оля Полякова направила прибыль с концертов в 500 тысяч гривен

Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент певицы

Накануне, 17 и 18 мая, певица Оля Полякова отыграла в столице два концерта "Все буде добре. На біс". Всю прибыль артистка направила на благотворительность.

Новини.LIVE расскажет, на что пошли 500 тысяч гривен.

Читайте также:

Подробности

Оля Полякова, которая является послом "Детства без войны", пожертвовала полмиллиона гривен на медицинское страхование детей-сирот, эвакуированных с прифронтовых территорий Украины в Турцию.

В настоящее время проект занимается почти 700 детьми. Все они каждый месяц получают, в том числе, и медицинское страхование за счет фонда. Однако страховые компании, как правило, не возмещают расходы на медицинскую помощь, которая не является экстренной. Поэтому во многих случаях приходится дополнительно оплачивать медицинские обследования, консультации специалистов и лечение подопечных.

"Дети — такие дети. С ними постоянно что-то случается и поэтому медицинское сопровождение критически важно. За год работы проекта было 1770 обращений к врачам от детей. Поэтому наша поддержка в медицинском страховании очень важна. Это огромная и важная работа. И каждый может помочь этим детям. Ведь именно они будут отстраивать Украину после победы. Они и есть наше будущее", — отметила Оля Полякова.

Благотворительный проект "Детство без войны" провел самую масштабную централизованную частно-государственную эвакуацию детей-сирот в современной Европе.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова трогательно поздравила с днем рождения защитника "Азовстали" , которого знает лично. Также мы рассказывали, что Полякова вступилась за старшую дочь и публично дала ей советы.