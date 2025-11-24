Проєкт проти фейків через мистецтво "Антидот" - що відомо

Проєкт проти фейків через мистецтво "Антидот". Фото: пресслужба проєкту

В умовах бомбосховищ, під КАБами та з 3 годинами світла на день Запоріжжя перетворився на культурний форпост та зібрав 300+ культурних керівників, митців, міністрів, професорів з 9 міст країни в рамках "Антидот" — першого проєкту відповіді на дезінформацію та російську пропаганду через мистецтво.

Проєкт проти фейків через мистецтво "Антидот"

Серед гостей — творець DakhaBrakha, Dakh Daughters, Nova Opera, GogolFest, засновник ГО Вивеземо, який евакуював 10К+ людей з Маріуполя і запустив проект протидії та розслідування рос.фейків, директорка Виделкаfest, що українізує Південь, сержант Азову, який побудував проект збереження традиційної української музики, худрук першого Театру ветеранів, голова Українського культурного фонду, автор першого цифрового музею про депортацію кримотатарського народу, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики та інші.

6 панельних дискусій, воркшопи та TED-виступи, десятки нових партнерств завдяки спід-дейтингу та робочим групам.

Кіноперформанс "Василина", під час якого німий фільм 1928 року вперше ожив за допомогою живого оркестру спільноти "Смик".

Та вшанування памʼяті загиблих захисників біля 9-метрового "Дерева пам’яті" — меморіалу, розробленого у Запоріжжі діючим військовослужбовцем та художника-постановника Дмитра Костюминського.

Іван Федоров на проєкті проти фейків через мистецтво "Антидот". Фото: пресслужба проєкту

Як культура чинить опір на відстані 20 км від фронту?

"Антидот" відкрила міністерка культури України Тетяна Бережна. Її візит до Запоріжжя — чіткий сигнал: підтримка культури у прифронтових містах переходить у сферу безпекової політики. Вона наголосила: в області пошкоджено понад 140 обʼєктів культури, але Запоріжжя працює та не здається.

Другий день "Антидоту" відкрив TED-виступ професорки Рени Марутян про культуру стійкості, а завершився — культурною подією, якої ще не бачила Україна. У бомбосховищі вперше в історії країни показали німий фільм "Василина" (1928), знятий митцями "розстріляного відродження". У головній ролі — Зінаїда Пігулович, перша українська театральна режисерка.

Серед учасників панелей — керівники найвпливовіших культурних інституцій, режисери, куратори, волонтери та освітяни з Харкова, Херсону, Маріуполя, Одеси, Києва, Миколаєва, Чернігова, Сум, Дніпра, Кривого Рогу та Запоріжжя.

Навіщо Україні культурний "антидот"?

"Мета "Антидоту": найавторитетніші діячі культури, науки, філософії, геополітики разом із слухачами випрацьовують інструменти, які допоможуть розпізнавати пропаганду й критично їх осмислювати. А також досліджують, як мистецтво може стати а) лакмусовим папірцем, виявляючи приховані маніпуляції, б) протиотрутою, допомагати формувати стійкість.

Уже маємо спільні проєкти з театрами Франції, Литви й Латвії — тепер готуємося масштабувати цей досвід на всі великі українські міста. — Пояснила Анна Басова, програмна директорка GogolFest і співорганізаторка "Антидоту"".

Що далі?

"Антидот" — не разовий проєкт, а перший крок до формування мережі регіонального культурного спротиву. Після Запоріжжя — Миколаїв, Харків, Суми, Чернігів та інші великі міста.

Об’єднавши локальних інфлюенсерів і культурних керівників, побудувати сталу сильну систему щеплення проти російської пропаганди, наповнюючи інфопростір україноцентричними сенсами, що об’єднують.