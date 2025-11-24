Видео
Главная Актуально Культурный "Антидот" — в Запорожье состоялся проект против фейков

Культурный "Антидот" — в Запорожье состоялся проект против фейков

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 21:54
обновлено: 21:54
Проект против фейков через искусство "Антидот" - что известно
Проект против фейков через искусство "Антидот". Фото: пресс-служба проекта

В условиях бомбоубежищ, под КАБами и с 3 часами света в день Запорожье превратился в культурный форпост и собрал 300+ культурных руководителей, художников, министров, профессоров из 9 городов страны в рамках "Антидот" — первого проекта ответа на дезинформацию и российскую пропаганду через искусство.

Проект против фейков через искусство "Антидот"

Среди гостей — создатель DakhaBrakha, Dakh Daughters, Nova Opera, GogolFest, основатель ОО Вывезем, который эвакуировал 10К+ людей из Мариуполя и запустил проект противодействия и расследования рос.фейков, директор Виделкаfest, что украинизирует Юг, сержант Азова, который построил проект сохранения традиционной украинской музыки, худрук первого Театра ветеранов, председатель Украинского культурного фонда, автор первого цифрового музея о депортации крымотатарского народа, вице-премьер-министр по гуманитарной политике и другие.

Читайте также:

6 панельных дискуссий, воркшопы и TED-выступления, десятки новых партнерств благодаря спид-дейтингу и рабочим группам.

Киноперформанс "Василиса", во время которого немой фильм 1928 года впервые ожил с помощью живого оркестра сообщества "Смык".

И почтение памяти погибших защитников у 9-метрового "Дерева памяти" — мемориала, разработанного в Запорожье действующим военнослужащим и художником-постановщиком Дмитрием Костюминским.

Проєкт проти фейків через мистецтво "Антидот"
Иван Федоров на проекте против фейков через искусство "Антидот". Фото: пресс-служба проекта

Как культура сопротивляется на расстоянии 20 км от фронта?

"Антидот" открыла министр культуры Украины Татьяна Бережная. Ее визит в Запорожье — четкий сигнал: поддержка культуры в прифронтовых городах переходит в сферу политики безопасности. Она подчеркнула: в области повреждено более 140 объектов культуры, но Запорожье работает и не сдается.

Второй день "Антидота" открыл TED-выступление профессора Рены Марутян о культуре устойчивости, а завершился — культурным событием, которого еще не видела Украина. В бомбоубежище впервые в истории страны показали немой фильм "Василиса" (1928), снятый художниками "расстрелянного возрождения". В главной роли — Зинаида Пигулович, первый украинский театральный режиссер.

Среди участников панелей — руководители самых влиятельных культурных институтов, режиссеры, кураторы, волонтеры и педагоги из Харькова, Херсона, Мариуполя, Одессы, Киева, Николаева, Чернигова, Сум, Днепра, Кривого Рога и Запорожья.

Зачем Украине культурный "антидот"?

"Цель "Антидота": авторитетные деятели культуры, науки, философии, геополитики вместе со слушателями вырабатывают инструменты, которые помогут распознавать пропаганду и критически их осмысливать. А также исследуют, как искусство может стать а) лакмусовой бумажкой, выявляя скрытые манипуляции, б) противоядием, помогать формировать устойчивость.

Уже есть совместные проекты с театрами Франции, Литвы и Латвии — теперь готовимся масштабировать этот опыт на все крупные украинские города, — пояснила Анна Басова, программный директор GogolFest и соорганизатор "Антидота".

Что дальше?

"Антидот" — не разовый проект, а первый шаг к формированию сети регионального культурного сопротивления. После Запорожья — Николаев, Харьков, Сумы, Чернигов и другие крупные города.

Объединив локальных инфлюенсеров и культурных руководителей, построить устойчивую сильную систему прививки против российской пропаганды, наполняя инфопространство украиноцентричными объединяющими смыслами.

война фейки искусство пропаганда война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
