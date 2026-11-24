Рекламний анонс. Фото: news.avalon.com.ua

В Україні стартувала національна благодійна кампанія "Збір під ключ", мета якої — зібрати 60 млн грн на підтримку дітей, які втратили батьків через війну, та людей, які проходять реабілітацію після поранень. Ініціативу спільно реалізують БФ "Рідні" та Національний реабілітаційний центр UNBROKEN за підтримки девелоперської компанії Avalon. За донат від 100 грн учасники матимуть шанс отримати одну з двох квартир у Львові.

У чому проблема?

Війна залишає дітей без батьків, а людей з важкими пораненнями — перед складним і тривалим шляхом відновлення. Обидві категорії потребують не лише невідкладної допомоги, а й системної підтримки.

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Благодійний фонд "Рідні" вже 14 років працює з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. А центр UNBROKEN потребує постійного залучення ресурсів для забезпечення лікування та реабілітації постраждалих від війни.

Яке рішення?

У межах кампанії планують зібрати 60 млн грн, які спрямують на потреби обох організацій.

БФ "Рідні" скерує кошти для комплексної та довгострокової підтримки дітей, які втратили батьків через війну, та їхніх опікунів. Зокрема, йдеться про психологічну допомогу, соціальний супровід, розвиток життєвих навичок, соціалізацію, освіту та самореалізацію.

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Центр UNBROKEN спрямує свою частину збору на придбання діагностичного й операційного обладнання, медикаментів, витратних матеріалів і засобів для реабілітації. Це допоможе розширити можливості медичної команди у проведенні складних оперативних втручань, діагностиці та відновленні пацієнтів.

Як це працює?

Долучитися до збору можна донатом від 100 грн. Кожен внесок автоматично дає шанс на участь у жеребкуванні однієї з двох квартир у Львові, які для кампанії надав девелопер Avalon. Кількість шансів залежить від суми донату: 100 грн — один шанс, 200 грн — два, 5000 грн — 50, а 10 000 грн — 100 шансів.

Кампанію також підтримав Святослав Вакарчук. 16 грудня у Львівській національній опері відбудеться його благодійний концерт. Усі кошти від продажу квитків спрямують на "Збір під ключ". Кожен придбаний квиток автоматично дає право на участь у жеребкуванні квартир.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Інформаційна довідка

"Збір під ключ" — національна благодійна кампанія БФ "Рідні" та Національного реабілітаційного центру UNBROKEN за підтримки девелоперської компанії Avalon. Мета ініціативи — зібрати 60 млн грн на комплексну допомогу дітям, які втратили батьків через війну, та забезпечення потреб людей, які проходять лікування й реабілітацію після поранень.

Avalon — українська девелоперська компанія, яка у 2026 році відзначає 12 років роботи на ринку.