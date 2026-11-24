Рекламный анонс. Фото: news.avalon.com.ua

В Украине стартовала национальная благотворительная кампания "Сбор под ключ", цель которой — собрать 60 млн грн в поддержку детей, потерявших родителей из-за войны, и людей, проходящих реабилитацию после ранений. Инициативу совместно реализуют БФ "Рідні" и Национальный реабилитационный центр UNBROKEN при поддержке девелоперской компании Avalon. За пожертвование от 100 грн участники получат шанс выиграть одну из двух квартир во Львове.

В чем проблема?

Война оставляет детей без родителей, а людей с тяжелыми ранениями — перед сложным и длительным путем восстановления. Обе категории нуждаются не только в неотложной помощи, но и в системной поддержке.

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Благотворительный фонд "Рідні" уже 14 лет работает с детьми-сиротами и детьми, лишёнными родительской опеки. А центр UNBROKEN нуждается в постоянном привлечении ресурсов для обеспечения лечения и реабилитации пострадавших от войны.

Какое решение?

В рамках кампании планируется собрать 60 млн грн, которые будут направлены на нужды обеих организаций.

БФ "Рідні" направит средства на комплексную и долгосрочную поддержку детей, потерявших родителей из-за войны, и их опекунов. В частности, речь идет о психологической помощи, социальном сопровождении, развитии жизненных навыков, социализации, образовании и самореализации.

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Центр UNBROKEN направит свою часть сборов на приобретение диагностического и операционного оборудования, медикаментов, расходных материалов и средств для реабилитации. Это поможет расширить возможности медицинской команды в проведении сложных оперативных вмешательств, диагностике и восстановлении пациентов.

Как это работает?

Присоединиться к сбору можно, сделав пожертвование от 100 грн. Каждый взнос автоматически дает шанс на участие в розыгрыше одной из двух квартир во Львове, которые для кампании предоставил девелопер Avalon. Количество шансов зависит от суммы пожертвования: 100 грн — один шанс, 200 грн — два, 5000 грн — 50, а 10 000 грн — 100 шансов.

Кампанию также поддержал Святослав Вакарчук. 16 декабря во Львовской национальной опере состоится его благотворительный концерт. Все средства от продажи билетов будут направлены на проект «Сбор под ключ». Каждый приобретенный билет автоматически дает право на участие в розыгрыше квартир.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Информационная справка

"Сбор под ключ" — национальная благотворительная кампания БФ "Рідні" и Национального реабилитационного центра UNBROKEN при поддержке девелоперской компании Avalon. Цель инициативы — собрать 60 млн грн на комплексную помощь детям, потерявшим родителей из-за войны, и обеспечение потребностей людей, проходящих лечение и реабилитацию после ранений.

Avalon — украинская девелоперская компания, которая в 2026 году отмечает 12 лет работы на рынке.