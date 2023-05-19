Лідери G7 домовились запровадити нові санкції проти Росії

Учасники саміту G7 В Хіросімі. Фото: Reuters

Сьогодні, 19 травня, відбувся перший день саміту країн G7 у Японії. Лідери Великої сімки погодилися вводити подальші санкції проти Росії та підтвердили своє зобов'язання протистояти "незаконній, невиправданій та неспровокованій" війні РФ в Україні.

Про це інформує CNN.

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Зазначається, що подальші санкції та заходи G7 проти країни-агресора мають на меті "збільшити витрати для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля". Також лідери Великої сімки опиратимуться на зусилля, які будуть спрямовані на те, щоб "Росія більше не могла використовувати доступність енергії як зброю".

"Ми розширимо наші дії, щоб забезпечити обмеження експорту всіх предметів, критичних для російської агресії, включно з тими, що використовуються Росією на полі бою, у всіх наших юрисдикціях. Це включатиме експорт промислового обладнання, інструментів та інших технологій, які Росія використовує для відновлення своєї військової машини. Ключові сектори, які будуть націлені, включають виробництво, будівництво та транспорт, а також бізнес-послуги", — йдеться в заяві представників саміту.

Крім цього лідери заявили, що вони "залишаються відданими" дотриманню граничних цін на російську нафту та нафтопродукти. Також вони посилять зусилля "для протидії ухиленню від цих лімітів, уникаючи побічних ефектів і зберігаючи глобальне постачання енергії".

Представники країн G7 додали своє підтвердження щодо зобов’язання надавати "фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, якої потребує Україна, скільки завгодно". Вони повторили попередні обіцянки щодо підтримки українського народу.

"Наша підтримка України не похитнеться. Ми не виснажимось у своєму зобов'язанні пом'якшити вплив незаконних дій Росії на решту світу. Мир не може бути реалізований без повного і беззастережного виведення російських військ і військової техніки з української території. Погрози Росії щодо застосування ядерної зброї є неприпустимими", — йдеться в заяві лідерів G7.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 травня, стартував саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.

Сьогодні, 19 травня, в японській Хіросімі відкривається триденний саміт G7. І цього року він сповнений сюрпризів! З одного боку, захід мало не зірвався через те, що Байден міг останньої миті залишитися вдома. Але президент США таки летить. З іншого — в Японії очікують сенсації, пов'язаної з Україною, завдяки якій "сімка" вперше стане майже "вісімкою".

У четвер, 18 травня, лідери країн "Групи семи" збиралися в японському місті Хіросіма на саміт G7. Серед найважливіших питань — перекриття лазівок для обходу санкцій проти РФ та боротьба за вплив з Китаєм.