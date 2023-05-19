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Лидеры G7 договорились ввести новые санкции против России

19 мая 2023 14:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Лидеры G7 договорились ввести новые санкции против России
Участники саммита G7 В Хиросиме. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 19 мая, прошел первый день саммита стран G7 в Японии. Лидеры Большой семерки согласились вводить дальнейшие санкции против России и подтвердили свое обязательство противостоять "незаконной, неоправданной и непровоцированной" войне РФ в Украине.

Об этом информирует CNN.

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Отмечается, что дальнейшие санкции и меры G7 против страны-агрессора преследуют цель "увеличить расходы для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия". Также лидеры Большой семерки будут опираться на усилия, направленные на то, чтобы "Россия больше не могла использовать доступность энергии как оружие".

"Мы расширим наши действия, чтобы обеспечить ограничение экспорта всех предметов, критических для российской агрессии, включая используемые Россией на поле боя, во всех наших юрисдикциях. Это будет включать экспорт промышленного оборудования, инструментов и других технологий, которые Россия использует для восстановления своей военной машины. Ключевые секторы, которые будут нацелены, включают производство, строительство и транспорт, а также бизнес-услуги", — говорится в заявлении представителей саммита.

Кроме этого, лидеры заявили, что они "остаются преданными" соблюдению предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты. Также они усилят усилия "для противодействия уклонению от этих лимитов, избегая побочных эффектов и сохраняя глобальные поставки энергии".

Представители стран G7 добавили свое подтверждение об обязательстве оказывать "финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, сколько угодно". Они повторили предварительные обещания по поддержке украинского народа.

"Наша поддержка Украины не пошатнется. Мы не истощимся в своем обязательстве смягчить влияние незаконных действий России на остальной мир. Мир не может быть реализован без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники с украинской территории. Угрозы России по применению ядерного оружия недопустимы", — говорится в заявлении лидеров G7.

Напомним, что сегодня, 19 мая, стартовал саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же, на саммите выступит президент Владимир Зеленский.

Сегодня, 19 мая, в японской Хиросиме открывается трехдневный саммит G7. И в этом году он полон сюрпризов! С одной стороны, мероприятие чуть не сорвалось из-за того, что Байден мог в последний момент остаться дома. Но президент США все-таки летит. С другой стороны, в Японии ожидают сенсации, связанной с Украиной, благодаря которой "семерка" впервые станет почти "восьмеркой".

В четверг, 18 мая, лидеры стран "Группы семи" собирались в японском городе Хиросима на саммит G7. Среди важнейших вопросов — перекрытие лазейок для обхода санкций против РФ и борьба за влияние с Китаем.

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