Навчання команди з протипожежної безпеки та дій під час тривог. Фото: LMH.

Швидка реакція, чіткі алгоритми та знання базових правил — те, що щодня береже життя. Минулого тижня команда LIVE media HUB — українського хабу, який об’єднує телевізійного мовника НОВИНИ LIVE та медійні проєкти ТиКиїв, Ukraine Breaking News — пройшла навчання з протипожежної безпеки та охорони праці.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Навчання команди з протипожежної безпеки та дій під час тривог. Фото: LMH.

Сьогодні українські редакції та телеканали працюють під постійним прицілом, і новинна стрічка щодня про це нагадує. Специфіка нашої роботи така, що сирена не зупиняє процес миттєво: команда в кадрі та за лаштунками має правильно поінформувати глядачів і без паніки піти в укриття, з якого продовжити мовлення.

Для медіа важливо не просто тримати ефір, а й мати гарантію, що кожен — від ведучого до інженера — знає свій безпечний маршрут і діє впевнено, зможе надати допомогу потерпілому, у разі потреби.

Фокус зробили виключно на практиці. Кожен співробітник навичками відпрацював те, що важливо знати: від користування вогнегасниками до чітких кроків у будь-якій критичній ситуації.

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Навчання команди з протипожежної безпеки та дій під час тривог. Фото: LMH.

До цього команда пройшла навчання з домедичної допомоги.

Особливу увагу під час навчання приділили оновленим алгоритмам під час повітряних тривог, розділивши їх, відповідно до постанови Кабміну, на два рівні загрози:

Червоний рівень (ракетна або масована дронова загроза): робота припиняється, команда та відвідувачі організовано переходять до укриття БЦ "Парус", а для забезпечення безперервного мовлення профільні команди переходять у облаштовану телеканалом студію-укриття.

Жовтий рівень (дронова загроза): команда працює на своїх місцях, але за найменшої явної небезпеки для життя чи здоров’я, за вказівкою випускового редактора, кожен має чіткий план переходу до безпечного простору.

Навчання команди було повністю профінансовано за рахунок компанії. Такі заходи — є свідченням соціально відповідального бізнесу, який інвестує у майбутнє. Дбаємо про безпеку колег і діємо злагоджено.

Команда LIVE media HUB готова ділитися досвідом проведення навчань та підготовки документів компанії з українськими редакціями та телеканалами.

Бережіть себе та залишайтеся в безпеці!