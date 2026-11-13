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Главная Актуально LIVE media HUB провел обучения для команды по пожарной безопасности и действиям при тревогах

LIVE media HUB провел обучения для команды по пожарной безопасности и действиям при тревогах

Ua ru
13 ноября 2026 16:44
LIVE media HUB провел обучение команды по пожарной безопасности и действиям во время воздушной тревоги Фото: LMH.
Обучение команды по пожарной безопасности и действиям при тревогах. Фото: LMH.

Быстрая реакция, четкие алгоритмы и знание основных правил — вот что ежедневно спасает жизни. На прошлой неделе команда LIVE media HUB — украинского хаба, объединяющего телевещателя "НОВИНИ LIVE" и медиапроекты "ТиКиїв" и "Ukraine Breaking News", — прошла обучение по противопожарной безопасности и охране труда.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Обучение команды по противопожарной безопасности и действиям во время тревог. Фото: LMH.

Сегодня украинские редакции и телеканалы находятся под постоянным прицелом, и новостная лента ежедневно об этом напоминает. Специфика нашей работы такова, что сирена не останавливает процесс мгновенно: команда в кадре и за кулисами должна правильно проинформировать зрителей и без паники укрыться, откуда продолжить вещание.

Для СМИ важно не просто держать эфир, но и иметь гарантию, что каждый — от ведущего до инженера — знает свой безопасный маршрут и действует уверенно, сможет оказать помощь пострадавшему в случае необходимости.

Обучение было проведено исключительно в практическом формате. Каждый сотрудник отработал навыки, которые важно знать: от использования огнетушителей до четких действий в любой критической ситуации.

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Обучение команды по противопожарной безопасности и действиям во время тревог. Фото: LMH.

До этого команда прошла обучение по оказанию домедицинской помощи.

Особое внимание во время обучения уделили обновленным алгоритмам действий при воздушных тревогах, разделив их, в соответствии с постановлением Кабмина, на два уровня угрозы:

  • Красный уровень (ракетная или массированная дроновая угроза): работа приостанавливается, команда и посетители организованно переходят в укрытие БЦ "Парус", а для обеспечения непрерывного вещания профильные команды переходят в оборудованную телеканалом студию-укрытие.
  • Желтый уровень (дроновая угроза): команда работает на своих местах, но при малейшей явной опасности для жизни или здоровья, по указанию выпускающего редактора, у каждого есть четкий план перехода в безопасное место.

Обучение команды было полностью профинансировано за счет компании. Такие мероприятия — свидетельство социально ответственного бизнеса, который инвестирует в будущее. Мы заботимся о безопасности коллег и действуем слаженно.

Команда LIVE media HUB готова делиться опытом проведения учений и подготовки документов компании с украинскими редакциями и телеканалами.

Берегите себя и оставайтесь в безопасности!

Киев безопасность эфир Новини.LIVE Live Media Hub
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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