LIVE media HUB провел обучения для команды по пожарной безопасности и действиям при тревогах
Быстрая реакция, четкие алгоритмы и знание основных правил — вот что ежедневно спасает жизни. На прошлой неделе команда LIVE media HUB — украинского хаба, объединяющего телевещателя "НОВИНИ LIVE" и медиапроекты "ТиКиїв" и "Ukraine Breaking News", — прошла обучение по противопожарной безопасности и охране труда.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Сегодня украинские редакции и телеканалы находятся под постоянным прицелом, и новостная лента ежедневно об этом напоминает. Специфика нашей работы такова, что сирена не останавливает процесс мгновенно: команда в кадре и за кулисами должна правильно проинформировать зрителей и без паники укрыться, откуда продолжить вещание.
Для СМИ важно не просто держать эфир, но и иметь гарантию, что каждый — от ведущего до инженера — знает свой безопасный маршрут и действует уверенно, сможет оказать помощь пострадавшему в случае необходимости.
Обучение было проведено исключительно в практическом формате. Каждый сотрудник отработал навыки, которые важно знать: от использования огнетушителей до четких действий в любой критической ситуации.
До этого команда прошла обучение по оказанию домедицинской помощи.
Особое внимание во время обучения уделили обновленным алгоритмам действий при воздушных тревогах, разделив их, в соответствии с постановлением Кабмина, на два уровня угрозы:
- Красный уровень (ракетная или массированная дроновая угроза): работа приостанавливается, команда и посетители организованно переходят в укрытие БЦ "Парус", а для обеспечения непрерывного вещания профильные команды переходят в оборудованную телеканалом студию-укрытие.
- Желтый уровень (дроновая угроза): команда работает на своих местах, но при малейшей явной опасности для жизни или здоровья, по указанию выпускающего редактора, у каждого есть четкий план перехода в безопасное место.
Обучение команды было полностью профинансировано за счет компании. Такие мероприятия — свидетельство социально ответственного бизнеса, который инвестирует в будущее. Мы заботимся о безопасности коллег и действуем слаженно.
Команда LIVE media HUB готова делиться опытом проведения учений и подготовки документов компании с украинскими редакциями и телеканалами.
Берегите себя и оставайтесь в безопасности!