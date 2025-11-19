Проєкт Live Media HUB Діти в медіа — коли стартує та як долучитися

Діти в медіа. Фото: Новини.LIVE

Сучасні діти зростають у світі, де стрічка новин і соцмережі формують уявлення про реальність. І саме від нас, дорослих, залежить, чи зможуть вони бачити правду серед дезінформації та не піддаватися маніпуляціям. Важливо допомогти їм навчитися мислити критично й створювати власний чесний контент.

Запуск соціально-освітнього проєкту для школярів

Саме для цього була створена ініціатива "Діти в медіа" — освітній проєкт, мета якого показати школярам на практиці, як народжуються новини, навчити критично мислити та довіряти лише перевіреним джерелам.

Діти в медіа. Фото: Новини.LIVE

"Ми віримо, що сучасні діти — це майбутнє української інформаційної сфери. Саме вони визначатимуть, якими будуть медіа завтра: прозорими, відповідальними й впливовими", — розповідає про ідею проєкту СЕО Live Media HUB Тимофій Єлістратенко.

Проєкт "Діти в медіа" відбувається в студії Новини.LIVE де своїм досвідом зі школярами діляться професійні ведучі, кореспонденти, випускові редактори, відеооператори та режисери. На один день студія перетворюється для дітей на інтерактивну творчу лабораторію. Подорож за лаштунки новинного медіа складається з чотирьох етапів:

Освітній воркшоп з медіаграмотності.

Екскурсія студією Новини.LIVE.

Практична частина з повною залученістю учасників до виробничого процесу.

Створення власного інформаційного матеріалу за підтримки кураторів.

Як долучитись

До участі запрошуються організовані групи учнів 7-11 класів до 10 дітей. Участь в проєкті безоплатна.

Заявку на участь подають представники шкільної адміністрації, громадської організації, фонду або батьки на адресу: livemediahub1@gmail.com.

В заявці вказують: кількість дітей, назву навчального закладу або організації, яка сформувала групу дітей, контакти заявника.

Освітні заклади, фонди та громадські організації також можуть долучитися до проєкту, як партнери.

Як долучитися до проекту. Фото: Новини.LIVE

Амбасадоркою проєкту стала ведуча Новини.LIVE — Настя Рейн, яка понад 17 років має досвід у журналістиці. Працювала парламентським кореспондентом інтернет-ЗМІ, і згодом стала ведучою прямих ефірів на телебаченні. Настя — сертифікований психолог і сама мама 11-ти річного сина. Тому вона розуміє, як важливо показувати дітям справжню роботу медійника, щоденно аналізувати інформацію та виокремлювати найважливіше і формулювати це у цікаві бесіди. І головне — сміливо говорити правду.

"У нас в Україні неймовірні діти! Творчі, допитливі, впевнені у собі, з дуже цікавим і подекуди абсолютно дорослим поглядом на важливі речі. Саме тому такі екскурсії дають їм можливість побачити, як насправді відбувається телевізійний процес, спробувати себе в ролі ведучих, операторів чи режисерів, а отже — зробити свідоміший вибір майбутньої професії", — розповідає, ведуча Новини.LIVE Настя Рейн.

Перша група дітей вже відвідала студію Новини.LIVE. Де відбувся воркшоп від головної редакторки Олени Халік — "Використання ШІ в новинах" та екскурсія, після якої діти спробували власні сили у роботі в студії. Кожен обирав те, що цікаво — проведення інтерв’ю, зйомка на камеру, робота в АСБ — це апаратно-студійний блок звідки відбувається трансляція ефіру. Також була можливість повправлятися читати текст з суфлера. А ще зрозуміти, як працює хромакей або ж на сленгу телевізійників — "зеленка".

"Це дуже класний досвід, і я радію, що маю змогу долучитися до проєкту і спробувати себе в різних ролях на телебаченні. Я думала, куди буду вступати після 11 класу, і напевно я все ж хочу бути журналісткою", — розповіла учасниця проєкту, 16 - ти річна Вікторія.

Ініціатива "Діти в медіа" відкриває учням двері у світ журналістики, виробництва контенту та комунікацій, даючи поштовх для подальшого професійного розвитку. А також допомагає убезпечити дітей від ворожої пропаганди в ЗМІ та соцмережах через лекції та воркшопи з медіаграмотності.

Сьогодні інформаційна безпека починається не лише з журналістів, а з дітей, які вміють відрізняти факти від маніпуляцій. Саме для цього створено проєкт "Діти в медіа" — освітню ініціативу українського медіахолдингу Live Media HUB, до складу якого входять Новини.LIVE, ТиКиїв та Ukraine Breaking News.

Перший захід відбувся у співпраці з БФ "Мрію жити", завдяки якому проєкт відвідала група дітей з родин вимушених переселенців.