Проект Live Media HUB Дети в медиа — когда стартует и как присоединиться

Современные дети растут в мире, где лента новостей и соцсети формируют представление о реальности. И именно от нас, взрослых, зависит, смогут ли они видеть правду среди дезинформации и не поддаваться манипуляциям. Важно помочь им научиться мыслить критически и создавать собственный честный контент.

Запуск социально-образовательного проекта для школьников

Именно для этого была создана инициатива "Дети в медиа" — образовательный проект, цель которого показать школьникам на практике, как рождаются новости, научить критически мыслить и доверять только проверенным источникам.

"Мы верим, что современные дети — это будущее украинской информационной сферы. Именно они будут определять, какими будут медиа завтра: прозрачными, ответственными и влиятельными", — рассказывает об идее проекта СЕО Live Media HUB Тимофей Елистратенко.

Проект "Дети в медиа" происходит в студии Новини.LIVE где своим опытом со школьниками делятся профессиональные ведущие, корреспонденты, выпускающие редакторы, видеооператоры и режиссеры. На один день студия превращается для детей в интерактивную творческую лабораторию. Путешествие за кулисы новостного медиа состоит из четырех этапов:

Образовательный воркшоп по медиаграмотности.

Экскурсия по студии Новини.LIVE.

Практическая часть с полной вовлеченностью участников в производственный процесс.

Создание собственного информационного материала при поддержке кураторов.

Как присоединиться

К участию приглашаются организованные группы учащихся 7-11 классов до 10 детей. Участие в проекте бесплатное.

Заявку на участие подают представители школьной администрации, общественной организации, фонда или родители на адрес: livemediahub1@gmail.com.

В заявке указывают: количество детей, название учебного заведения или организации, которая сформировала группу детей, контакты заявителя.

Образовательные учреждения, фонды и общественные организации также могут присоединиться к проекту, как партнеры.

Амбассадором проекта стала ведущая Новини.LIVE — Настя Рейн, которая более 17 лет имеет опыт в журналистике. Работала парламентским корреспондентом интернет-СМИ, и впоследствии стала ведущей прямых эфиров на телевидении. Настя — сертифицированный психолог и сама мама 11-ти летнего сына. Поэтому она понимает, как важно показывать детям настоящую работу медийщика, ежедневно анализировать информацию и выделять самое важное и формулировать это в интересные беседы. И главное — смело говорить правду.

"У нас в Украине невероятные дети! Творческие, любознательные, уверенные в себе, с очень интересным и иногда абсолютно взрослым взглядом на важные вещи. Именно поэтому такие экскурсии дают им возможность увидеть, как на самом деле происходит телевизионный процесс, попробовать себя в роли ведущих, операторов или режиссеров, а значит — сделать более сознательный выбор будущей профессии", — рассказывает, ведущая Новини.LIVE Настя Рейн.

Первая группа детей уже посетила студию Новини.LIVE. Где состоялся воркшоп от главного редактора Елены Халик — "Использование ИИ в новостях" и экскурсия, после которой дети попробовали свои силы в работе в студии. Каждый выбирал то, что интересно - проведение интервью, съемка на камеру, работа в АСБ — это аппаратно-студийный блок откуда происходит трансляция эфира. Также была возможность поупражняться читать текст с суфлера. А еще понять, как работает хромакей или на сленге телевизионщиков — "зеленка".

"Это очень классный опыт, и я рада, что имею возможность приобщиться к проекту и попробовать себя в разных ролях на телевидении. Я думала, куда буду поступать после 11 класса, и наверное я все же хочу быть журналисткой", — рассказала участница проекта, 16-ти летняя Виктория.

Инициатива "Дети в медиа" открывает ученикам двери в мир журналистики, производства контента и коммуникаций, давая толчок для дальнейшего профессионального развития. А также помогает обезопасить детей от враждебной пропаганды в СМИ и соцсетях через лекции и воркшопы по медиаграмотности.

Сегодня информационная безопасность начинается не только с журналистов, а с детей, которые умеют отличать факты от манипуляций. Именно для этого создан проект "Дети в медиа" — образовательная инициатива украинского медиахолдинга Live Media HUB, в состав которого входят Новини.LIVE, ТыКиев и Ukraine Breaking News.

Первое мероприятие состоялось в сотрудничестве с БФ "Мечтаю жить", благодаря которому проект посетила группа детей из семей вынужденных переселенцев.