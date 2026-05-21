LMF 2026: підсумки триденної конференції

14-16 травня у Львові відбулася дванадцята міжнародна конференція LMF 2026. Її фокусна тема — "Реальність під ударом: завмерти, тікати чи боротися?". Подію відвідали понад 700 учасників з 36 країн.

Організатори оголошують дату наступної конференції наступного року — LMF відбудеться 13-15 травня 2027.

"Стати дорослим — це усвідомити, що настав мій час простягнути руку беззахисному. Що чудовиська під ліжком не зникнуть, поки я не розплющу очі й не наважусь зустрітись з ними поглядом. Що темрява в кімнаті не закінчиться, допоки я не запалю світло", — проголосила на відкритті LMF 2026 голова Львівського медіафоруму Оля Мирович.

Конференція LMF 2026 традиційно зібрала іноземних та українських медіафахівців, які працюють у міжнародному середовищі, — публічних інтелектуалів, дослідників, політиків, представників громадського сектору та міжнародних організацій.

Програму формували два потоки: Frankly Spoken та Smartly Done. В рамках LMF 2026 відбулося понад 20 подій, серед яких дискусії, промови та публічні інтервʼю.

Ключовим спікером програми став Максим Буткевич, український правозахисник, журналіст, громадський діяч і військовослужбовець, який перебував у російському полоні під час російсько-української війни. Запис церемонії відкриття можна переглянути тут (англійською).

"Ми не можемо ані тікати, ані завмерти, коли наша реальність під ударом. Бо наша реальність — це ми самі. Бо нашою втечею або нашою знерухомленістю, якби ми до них вдалися, ми би продовжували створювати реальність — але геть відмінну, реальність поразки, де ми відмовилися би від нашої свободи, від наших засадничих цінностей, але не позбулися би відповідальності за це. Ми несемо свою реальність із собою, для себе і для інших, створюємо її, втілюємо її, у взаємодії й конфліктах, в опорі й слабкості, суперечках і взаємодопомозі", — наголосив Максим Буткевич.

Фінальна розмова основної програми конференції традиційно була присвячена майбутньому. Цього року в ній взяли участь Наталія Антелава, співзасновниця американського медіа Coda Story, та українська міжнародна журналістка і співзасновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу Наталія Гуменюк. Розмову можна переглянути у відеозаписі.

"Нам потрібно переосмислити базовий журналістський артефакт. Раніше ним була стаття. Тепер — інсайт. Як зробити так, щоб цей інсайт подорожував крізь зламану й фрагментовану систему?" — поділилась Наталія Антелава.

Культурна програма LMF 2026

Культурна програма конференції складалась з виставкової частини та вечірньої подієвої.

На локації конференції була представлена виставка, що об'єднувала два великі відеопроєкти та одну відеоінсталяцію, що досліджують, як війна транслюється через медіа.

Відвідувачі та відвідувачки могли ознайомитись з проєктом Яреми Малащука та Романа Хімея "Ви не маєте цього бачити", який показує українських дітей, примусово вивезених до Росії і згодом повернутих. У відео їх знято під час сну.

Імерсивний відеопроєкт "Земля" Oлексія Сая та Юрія Грузінова, що використовує записи з нагрудних камер українських військових для створення безперервного масштабного панорамного огляду українського ландшафту. Прем'єра відбулася на Венеційській бієнале 2026 року — і LMF є першим майданчиком для презентації після.

Окрім цього, на локацію представили інсталяцію "Змінись або помри" Олексія Сая. Вона використовує стиль корпоративної реклами і гасла, щоб підняти питання про моральний вибір і те, як люди сприймають війну в Україні.

Виставка реалізована спільно з партнером Jam Factory Art Center — мультидисциплінарним центром сучасного мистецтва у Львові. Кураторка виставки — Ілона Демченко, культурна менеджерка та програмна директорка Jam Factory.

Подієва частина культурної програми складалася з виступів гурту ДваТри х Symonenko зі спільноти Смик, яка створює український етно-рейв і поєднує традиційну танцювальну музику з експериментальним електронним звучанням. А також DJ-сетів поета та музиканта Григорія Семенчука — зокрема з архівними записами голосів знакових українських поетів ХХ століття та реміксами на альбом Жадана і Гуржи. Один із вечорів культурної програми відбувався у вілла "Ломниця" — львівській пам’ятці архітектури початку ХХ століття, яка донедавна була закритою для відвідувачів.