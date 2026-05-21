LMF 2026: итоги трехдневной конференции

Дата публикации 21 мая 2026 20:04
LMF 2026. Фото: пресс-служба

14-16 мая во Львове состоялась двенадцатая международная конференция LMF 2026. Ее фокусная тема — "Реальность под ударом: замереть, бежать или бороться?". Событие посетили более 700 участников из 36 стран.

Организаторы объявляют дату следующей конференции в следующем году — LMF состоится 13-15 мая 2027 года.

"Стать взрослым — это осознать, что пришло мое время протянуть руку беззащитному. Что чудовища под кроватью не исчезнут, пока я не открою глаза и не решусь встретиться с ними взглядом. Что темнота в комнате не закончится, пока я не зажгу свет", — провозгласила на открытии LMF 2026 председатель Львовского медиафорума Оля Мирович.

LMF 2026 во Львове. Фото: пресс-служба
Конференция LMF 2026. Фото: пресс-служба

Конференция LMF 2026 традиционно собрала иностранных и украинских медиаспециалистов, работающих в международной среде, — публичных интеллектуалов, исследователей, политиков, представителей общественного сектора и международных организаций.

Программу формировали два потока: Frankly Spoken и Smartly Done. В рамках LMF 2026 состоялось более 20 событий, среди которых дискуссии, речи и публичные интервью.

Ключевым спикером программы стал Максим Буткевич, украинский правозащитник, журналист, общественный деятель и военнослужащий, который находился в российском плену во время российско-украинской войны. Запись церемонии открытия можно посмотреть здесь (на английском).

Международная конференция LMF 2026 во Львове. Фото: пресс-служба

"Мы не можем ни бежать, ни замереть, когда наша реальность под ударом. Потому что наша реальность — это мы сами. Потому что нашим бегством или нашей обездвиженностью, если бы мы к ним прибегли, мы бы продолжали создавать реальность — но совершенно отличную, реальность поражения, где мы отказались бы от нашей свободы, от наших основополагающих ценностей, но не избавились бы от ответственности за это. Мы несем свою реальность с собой, для себя и для других, создаем ее, воплощаем ее, во взаимодействии и конфликтах, в сопротивлении и слабости, спорах и взаимопомощи", — подчеркнул Максим Буткевич.

Конференция LMF 2026 во Львове. Фото: пресс-служба

Финальный разговор основной программы конференции традиционно был посвящен будущему. В этом году в нем приняли участие Наталья Антелава, соучредитель американского медиа Coda Story, и украинская международная журналистка и соучредитель Лаборатории журналистики общественного интереса Наталья Гуменюк. Разговор можно посмотреть в видеозаписи.

"Нам нужно переосмыслить базовый журналистский артефакт. Раньше им была статья. Теперь — инсайт. Как сделать так, чтобы этот инсайт путешествовал сквозь сломанную и фрагментированную систему?" — поделилась Наталья Антелава.

Трехдневная конференция LMF 2026 во Львове. Фото: пресс-служба

Культурная программа LMF 2026

Культурная программа конференции состояла из выставочной части и вечерней событийной.
На локации конференции была представлена выставка, объединяющая два больших видеопроекта и одну видеоинсталляцию, исследующие, как война транслируется через медиа.

LMF 2026. Фото: пресс-служба

Посетители и посетительницы могли ознакомиться с проектом Яремы Малащука и Романа Химея "Вы не должны этого видеть", который показывает украинских детей, принудительно вывезенных в Россию и впоследствии возвращенных. В видео они сняты во время сна.

Иммерсивный видеопроект "Земля" Алексея Сая и Юрия Грузинова, использующий записи с нагрудных камер украинских военных для создания непрерывного масштабного панорамного обзора украинского ландшафта. Премьера состоялась на Венецианской биеннале 2026 года — и LMF является первой площадкой для презентации после.

Кроме этого, на локацию представили инсталляцию "Изменись или умри" Алексея Сая. Она использует стиль корпоративной рекламы и лозунги, чтобы поднять вопрос о моральном выборе и то, как люди воспринимают войну в Украине.

Выставка реализована совместно с партнером Jam Factory Art Center — мультидисциплинарным центром современного искусства во Львове. Куратор выставки - Илона Демченко, культурный менеджер и программный директор Jam Factory.

Событийная часть культурной программы состояла из выступлений группы ДваТри х Symonenko из сообщества Смык, которая создает украинский этно-рейв и сочетает традиционную танцевальную музыку с экспериментальным электронным звучанием. А также DJ-сетов поэта и музыканта Григория Семенчука — в частности с архивными записями голосов знаковых украинских поэтов ХХ века и ремиксами на альбом Жадана и Гуржи. Один из вечеров культурной программы проходил в вилла "Ломница" — львовском памятнике архитектуры начала ХХ века, который до недавнего времени был закрыт для посетителей.

