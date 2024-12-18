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LOCAL UKRAINE 2.0 — форум для підтримки українського бізнесу

18 грудня 2024 10:00
Марина Кісаделі - Редактор
LOCAL UKRAINE 2.0 від Auchan — форум у Києві для підтримки українських виробників
Панельна дискусія з представниками Міністерств та комерційною директоркою Auchan Україна, модератор Оксана Приходько. Фото: Auchan
Марина Кісаделі - Редактор

12 грудня в Києві відбувся форум LOCAL UKRAINE 2.0, організований Auchan Україна за підтримки Credit Agricole Bank. Захід об’єднав представників бізнесу, влади та виробників, створивши платформу для діалогу, обміну досвідом та пошуку нових можливостей для розвитку українського виробництва.

Основною метою форуму стало сприяння підвищенню якості продукції, адаптація до європейських стандартів та підготовка виробників до виходу на міжнародні ринки.

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"Вже другий рік ми проводимо форум LOCAL UKRAINE. Нам важливо не тільки наблизити наших локальних виробників до євростандартів, але й навчити їх працювати з ними. Спочатку — співпраця з нами, а далі — підготовка до виходу на міжнародний ринок. Це глибинний крок, який сприяє сталому розвитку", — зазначила генеральна директорка Auchan Україна Марта Труш.

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Проведення презентації. Фото: Auchan

Форум також підкреслив значення підтримки малих регіональних виробників. За словами комерційної директорки Auchan Україна Алли Ковалевської, співпраця з локальними фермерами дає змогу створювати нові робочі місця, сплачувати податки до місцевих бюджетів та розвивати регіони:

"Наразі ми співпрацюємо з 50 фермерськими господарствами, і близько 700 їхніх товарів уже представлені в нашій мережі. Наступний крок — масштабування цієї моделі та залучення ще більшої кількості локальних виробників".

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Олег Скрипка. Фото: Auchan

На форумі неодноразово наголошували на важливості розвитку внутрішнього ринку. Як зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун, підтримка українського виробництва має прямий вплив на економіку:

"Український бізнес демонструє неймовірну стійкість та здатність до розвитку. Наш внутрішній ринок є великим, і коли ми споживаємо більше українських товарів, це дозволяє виробникам збільшувати обсяги продажів, створювати нові робочі місця, сплачувати податки та розвивати економіку країни".

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Алла Ковалевська — комерційна директорка Auchan Україна, Надія Бігун — заступниця міністра економіки України, Марта Труш — генеральний директор Auchan Україна, Тарас Висоцький — перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Фото: Auchan

LOCAL UKRAINE 2.0 став яскравим прикладом синергії між різними секторами, підтвердивши важливість об'єднаних зусиль для досягнення економічної стабільності та міжнародного визнання українських товарів.

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Дегустація продуктів. Фото: Auchan

Цей захід є ще одним кроком на шляху до розвитку українського бізнесу, який не лише адаптується до викликів часу, але й створює нові можливості для майбутнього.

продукти економіка Український бізнес Ашан виробництво

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