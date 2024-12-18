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LOCAL UKRAINE 2.0 — форум для поддержки украинского бизнеса

18 декабря 2024 10:00
Марина Кисадели - Редактор
LOCAL UKRAINE 2.0 от Auchan — форум в Киеве для поддержки украинских производителей
Панельная дискуссия с представителями Министерств и коммерческим директором Auchan Украина, модератор Оксана Приходько. Фото: Auchan
Марина Кисадели - Редактор

12 декабря в Киеве прошел форум LOCAL UKRAINE 2.0, организованный Auchan Украина при поддержке Credit Agricole Bank. Мероприятие объединило представителей бизнеса, власти и производителей, создав платформу для диалога, обмена опытом и поиска новых возможностей для развития украинского производства.

Основной целью форума стало содействие повышению качества продукции, адаптация к европейским стандартам и подготовка производителей к выходу на международные рынки.

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"Уже второй год мы проводим форум LOCAL UKRAINE. Нам важно не только приблизить наших локальных производителей к евростандартам, но и научить их работать с ними. Сначала сотрудничество с нами, а дальше подготовка к выходу на международный рынок. Это глубинный шаг, способствующий устойчивому развитию", — отметила генеральный директор Auchan Украина Марта Труш.

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Проведение презентации. Фото: Auchan

Форум подчеркнул значение поддержки малых региональных производителей. По словам коммерческого директора Auchan Украина Аллы Ковалевской, сотрудничество с локальными фермерами позволяет создавать новые рабочие места, платить налоги в местные бюджеты и развивать регионы:

"Мы сотрудничаем с 50 фермерскими хозяйствами, и около 700 их товаров уже представлены в нашей сети. Следующий шаг — масштабирование этой модели и привлечение еще большего количества локальных производителей".

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Олег Скрипка. Фото: Auchan

На форуме неоднократно отмечали важность развития внутреннего рынка. Как отметила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун, поддержка украинского производства имеет прямое влияние на экономику:

"Украинский бизнес демонстрирует невероятную устойчивость и способность к развитию. Наш внутренний рынок большой, и когда мы потребляем больше украинских товаров, это позволяет производителям увеличивать объемы продаж, создавать новые рабочие места, платить налоги и развивать экономику страны".

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Алла Ковалевская — коммерческий директор Auchan Украина, Надежда Бигун — заместитель министра экономики Украины, Марта Труш — генеральный директор Auchan Украина, Тарас Высоцкий — первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины. Фото: Auchan

LOCAL UKRAINE 2.0 стал ярким примером синергии между разными секторами, подтвердив важность объединенных усилий для достижения экономической стабильности и международного признания украинских товаров.

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Дегустация продуктов. Фото: Auchan

Это мероприятие является еще одним шагом на пути развития украинского бизнеса, который не только адаптируется к вызовам времени, но и создает новые возможности для будущего.

продукты экономика Украинский бизнес Ашан производство

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