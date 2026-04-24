Львівський медіафорум представив програму конференції LMF 2026

Львівський медіафорум

У 2026 році конференція LMF пройде у Львові з 14 по 16 травня. Центральна тема події — "Реальність під ударом: завмерти, тікати чи боротися?".

Захід об'єднає українських та міжнародних експертів медіасфери, які працюють у глобальному контексті. Серед учасників — публічні інтелектуали, дослідники, політики, представники громадських організацій і міжнародних інституцій.

Програма LMF 2026 складатиметься з двох основних напрямів.

— зосереджений на світоглядних питаннях, зокрема викликах для медіа та демократії у світовому вимірі. Smartly Done — має прикладний характер і присвячений щоденній роботі та професійним викликам українських і закордонних фахівців у сфері медіа та комунікацій.

Повну програму конференції вже доступно онлайн. Усі події проходитимуть англійською мовою без синхронного перекладу. Організатори зауважують, що розклад може ще доповнюватися.

Відкриття конференції супроводжуватиметься ключовою промовою Максима Буткевича — українського правозахисника, журналіста, громадського діяча та військовослужбовця.

У межах LMF 2026 також заплановано дві головні дискусії. Перша — "Зіскочити із заспокійливого. Чи здатні суспільства чути правду в часи криз?" — збере експертів із комунікацій та державного управління. Участь у ній візьмуть:

Колас Йотака — колишня речниця Офісу Президента Республіки Китай (Тайвань) та речниця Кабінету Міністрів;

Марк Лейті — експерт зі стратегічних комунікацій, колишній директор Комунікаційного підрозділу SHAPE (Верховне головне командування Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі);

Солвіта Дениса Лєпніце — дослідниця, керівниця Департаменту стратегічних комунікацій та координації Державної канцелярії Латвії.

Розмову модеруватиме Валерій Пекар — громадський діяч і підприємець, викладач бізнес-школи KMBS та УКУ.

Друга розмова "Ускладнюймось. Як філософія більдунґу протистоїть загрозі автократій" буде присвячена філософському осмисленню сучасних викликів. Серед спікерок:

Лене Рейчел Андерсен — данська філософиня, дослідниця теми вибору у постмодерністську добу;

Наталя Кривда — українська філософиня, голова правління УКФ та академічна директорка MBA-програм Единбурзької бізнес-школи в Україні.

Окремо організатори анонсують публікацію програми додаткових подій і культурних заходів, яка з'явиться пізніше на сайті конференції.

Як долучитися до LMF 2026

Для участі у конференції необхідно заповнити реєстраційну форму до 1 травня 2026 року. Кількість учасників обмежена через формат заходу, тому подання заявки не означає автоматичного підтвердження участі. Організатори залишають за собою право не пояснювати причини відмови.

Участь передбачає благодійний внесок, окрім чинних військовослужбовців і ветеранів. Зібрані кошти спрямують на підтримку діяльності ГО "Львівський медіафорум". Інформацію про точне місце проведення повідомлять зареєстрованим учасникам додатково електронною поштою.

З усіх питань щодо реєстрації можна звертатися за адресою participants@lvivmediaforum.com