Львовский медиафорум представил программу конференции LMF 2026

Львовский медиафорум

В 2026 году конференция LMF пройдет во Львове с 14 по 16 мая. Центральная тема события - "Реальность под ударом: замереть, бежать или бороться?".

Мероприятие объединит украинских и международных экспертов медиасферы, которые работают в глобальном контексте. Среди участников - публичные интеллектуалы, исследователи, политики, представители общественных организаций и международных институтов.

Программа LMF 2026 будет состоять из двух основных направлений.

— сосредоточен на мировоззренческих вопросах, в частности вызовах для медиа и демократии в мировом измерении. Smartly Done — имеет прикладной характер и посвящен ежедневной работе и профессиональным вызовам украинских и зарубежных специалистов в сфере медиа и коммуникаций.

Полная программа конференции уже доступна онлайн. Все события будут проходить на английском языке без синхронного перевода. Организаторы отмечают, что расписание может еще дополняться.

Открытие конференции будет сопровождаться ключевой речью Максима Буткевича - украинского правозащитника, журналиста, общественного деятеля и военнослужащего.

В рамках LMF 2026 также запланированы две главные дискуссии. Первая - "Соскочить с успокоительного. Способны ли общества слышать правду во времена кризисов? " — соберет экспертов по коммуникациям и государственному управлению. Участие в ней примут:

Колас Йотака — бывшая пресс-секретарь Офиса Президента Республики Китай (Тайвань) и пресс-секретарь Кабинета Министров;

Марк Лейти — эксперт по стратегическим коммуникациям, бывший директор Коммуникационного подразделения SHAPE (Верховное главное командование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе);

Солвита Дениса Лепнице — исследовательница, руководитель Департамента стратегических коммуникаций и координации Государственной канцелярии Латвии.

Разговор будет модерировать Валерий Пекарь - общественный деятель и предприниматель, преподаватель бизнес-школы KMBS и УКУ.

Второй разговор "Давайте усложняться. Как философия бильдунга противостоит угрозе автократий" будет посвящен философскому осмыслению современных вызовов. Среди спикеров:

Лене Рейчел Андерсен — датский философ, исследовательница темы выбора в постмодернистскую эпоху;

Наталья Кривда — украинский философ, председатель правления УКФ и академический директор MBA-программ Эдинбургской бизнес-школы в Украине.

Отдельно организаторы анонсируют публикацию программы дополнительных событий и культурных мероприятий, которая появится позже на сайте конференции.

Как присоединиться к LMF 2026

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму до 1 мая 2026 года. Количество участников ограничено из-за формата мероприятия, поэтому подача заявки не означает автоматического подтверждения участия. Организаторы оставляют за собой право не объяснять причины отказа.

Участие предусматривает благотворительный взнос, кроме действующих военнослужащих и ветеранов. Собранные средства направят на поддержку деятельности ОО "Львовский медиафорум". Информацию о точном месте проведения сообщат зарегистрированным участникам дополнительно по электронной почте.

По всем вопросам относительно регистрации можно обращаться по адресу participants@lvivmediaforum.com