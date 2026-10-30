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Головна Актуально Maincast запустив безкоштовний застосунок для Smart TV: кіберспорт тепер на великому екрані

Maincast запустив безкоштовний застосунок для Smart TV: кіберспорт тепер на великому екрані

Ua ru
30 жовтня 2026 14:40
Українська медіакомпанія Maincast запустила власний застосунок Maincast.TV для смарт-телевізорів на базі Android TV. Фото: Maincast
Реклама застосунку. Фото: Maincast

Українська медіакомпанія Maincast запустила власний застосунок Maincast.TV для смарт-телевізорів на базі Android TV. Тепер дивитися матчі NBA, футбольні трансляції, кіберспортивні турніри з CS2 та Dota 2, а також авторські шоу можна безпосередньо на великому екрані. 

Застосунок і весь контент у ньому доступні безкоштовно, без оформлення підписки.

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Новий застосунок Maincast.TV адаптований для перегляду на великих екранах та об’єднує спортивний і кіберспортивний контент компанії. Зокрема, на телеканалі Maincast Sport можна дивитися матчі NBA сезону 2026/27, баскетбольного Єврокубка, футбольних чемпіонатів Туреччини та Бразилії, Італійської Серії B, а також авторські шоу, серед яких "УПЛ Вечірній". 

Шанувальникам кіберспорту доступні турніри з Counter-Strike 2 та Dota 2. Усі трансляції можна переглядати як у прямому ефірі, так і в записі.

"Аудиторія кіберспорту вже давно вийшла за межі вузької ніші. Сьогодні це контент, який дивляться вдома на великому екрані, разом із друзями та родиною, так само як і традиційний спорт. Застосунок Maincast для Smart TV відповідає цій зміні звичок: трансляції стали більш зручними та доступними", — зазначив СЕО холдингу ARS Capital Максим Кріппа

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Maincast — українська медіакомпанія, що працює зі спортивним і кіберспортивним контентом, розвиває тематичні телеканали та цифрову платформу Maincast.TV. Компанія входить до інвестиційного холдингу ARS Capital підприємця Максима Кріппи.

спорт додаток Кіберспорт онлайн трансляція
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

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