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Главная Актуально Maincast запустил бесплатное приложение для Smart TV: киберспорт теперь на большом экране

Maincast запустил бесплатное приложение для Smart TV: киберспорт теперь на большом экране

Ua ru
30 октября 2026 14:40
Украинская медиакомпания Maincast запустила собственное приложение Maincast.TV для смарт-телевизоров на базе Android TV. Фото: Maincast
Реклама приложения. Фото: Maincast

Украинская медиакомпания Maincast запустила собственное приложение Maincast.TV для смарт-телевизоров на базе Android TV. Теперь смотреть матчи НБА, футбольные трансляции, киберспортивные турниры по CS2 и Dota 2, а также авторские шоу можно прямо на большом экране.

Приложение и весь контент в нем доступны бесплатно, без оформления подписки.

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Новое приложение Maincast.TV адаптировано для просмотра на больших экранах и объединяет спортивный и киберспортивный контент компании. В частности, на телеканале Maincast Sport можно смотреть матчи НБА сезона 2026/27, баскетбольного Еврокубка, футбольных чемпионатов Турции и Бразилии, итальянской Серии B, а также авторские шоу, среди которых "УПЛ Вечерний".

Поклонникам киберспорта доступны турниры по Counter-Strike 2 и Dota 2. Все трансляции можно смотреть как в прямом эфире, так и в записи.

"Аудитория киберспорта уже давно вышла за пределы узкой ниши. Сегодня это контент, который смотрят дома на большом экране вместе с друзьями и семьей, так же как и традиционный спорт. Приложение Maincast для Smart TV соответствует этим изменившимся привычкам: трансляции стали более удобными и доступными", — отметил генеральный директор холдинга ARS Capital Максим Криппа.

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Maincast — украинская медиакомпания, работающая со спортивным и киберспортивным контентом, развивающая тематические телеканалы и цифровую платформу Maincast.TV. Компания входит в состав инвестиционного холдинга ARS Capital предпринимателя Максима Криппы.

спорт приложение Киберспорт онлайн трансляция
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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