Макс Барських готує великий концерт у Києві — коли відбудеться

Макс Барських на концерті. Фото: instagram/max_barskih

Український співак Макс Барських після масштабного європейського тупу готує великий різдвяний концерт у Києві. Зимове шоу артиста відбудеться 13 грудня у Палаці спорту.

Про це повідомляє пресслужба співака.

Великий концерт Макса Барських у Києві

Відомо, що 13 грудня Макс Барських проведе великий сольний концерт у Палаці спорту. Це вже стало для артиста та його шанувальників традицією.

Афіша концерту Макса Барських в Києві. Фото: пресслужба артиста

Зазначається, що у той вечір сцена перетвориться на простір, де музика говоритиме голосніше за слова. Артист готує унікальну програму, що поєднає найулюбленіші хіти та англомовні композиції. Крім того, вперше наживо зі сцени Палацу спорту прозвучать пісні з нового мініальбому "Місто дощів".

"Кожна пісня для мене — це історія, а концерт — момент, коли ми проживаємо її разом із залом. У Києві я хочу подарувати людям не просто виступ, а чисту магію, яку вони відчуватимуть ще довго після фінальних акордів. Це буде наша традиційна передріздвяна зустріч, якій ми не зраджуємо вже багато років поспіль", — поділився Макс Барських.

Квитки на концерт у Палаці спорту можна купити за посиланням.