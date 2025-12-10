Видео
Макс Барских готовит большой рождественский концерт в Киеве

Макс Барских готовит большой рождественский концерт в Киеве

Дата публикации 10 декабря 2025 22:23
Макс Барских готовит большой концерт в Киеве — когда состоится
Макс Барских на концерте. Фото: instagram/max_barskih

Украинский певец Макс Барских после масштабного европейского тупа готовит большой рождественский концерт в Киеве. Зимнее шоу артиста состоится 13 декабря во Дворце спорта.

Об этом сообщает пресс-служба певца.

Большой концерт Макса Барских в Киеве

Известно, что 13 декабря Макс Барских проведет большой сольный концерт во Дворце спорта. Это уже стало для артиста и его поклонников традицией.

Концерт Макса Барських в Києві
Афиша концерта Макса Барских в Киеве. Фото: пресс-служба артиста

Отмечается, что в тот вечер сцена превратится в пространство, где музыка будет говорить громче слов. Артист готовит уникальную программу, которая объединит любимые хиты и англоязычные композиции. Кроме того, впервые вживую со сцены Дворца спорта прозвучат песни из нового мини-альбома "Город дождей".

"Каждая песня для меня — это история, а концерт — момент, когда мы проживаем ее вместе с залом. В Киеве я хочу подарить людям не просто выступление, а чистую магию, которую они будут чувствовать еще долго после финальных аккордов. Это будет наша традиционная предрождественская встреча, которой мы не изменяем уже много лет подряд", — поделился Макс Барских.

Билеты на концерт во Дворце спорта можно купить по ссылке.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
