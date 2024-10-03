Марія Орлова розповіла про проєкт "Музика заради перемоги" на підтримку українських військових

Марія Орлова розповіла про проєкт "Музика заради перемоги", який підтримує українських військових
Марія Орлова, продюсер і телеведуча, поділилася історією створення проєкту "Музика заради перемоги", що об'єднує українських музикантів для підтримки військових на фронті. Проєкт не лише дарує глядачам улюблені пісні, але й допомагає захисникам України завдяки благодійним акціям та концертам.
Новини.LIVE розповідають про унікальний проєкт "Музика заради перемоги", який став справжньою підтримкою українських військових.
Проєкт народився під час дружніх посиденьок Марії Орлової, Антона Гончара та Марини Коломієць. Вони обговорювали сучасний шоу-бізнес і помітили, що жанр телевізійних концертів майже зник з екранів.
Так народилася ідея створити проєкт, який поєднував би улюблену музику і нагадування про важливість підтримки наших військових. За два місяці після обговорень відбулася перша зйомка, а вже навесні 2023 року вийшов перший цикл програм "Музика заради перемоги".
Цікаві факти про проєкт:
- В рамках проєкту вже було знято більше 150 пісень, і деякі артисти спеціально створюють нові композиції для зйомок.
- Ведучий проєкту — Тімур Мірошниченко.
- Серед учасників зйомок — Ірина Білик, Positiff, Павло Зібров, Олег Скрипка та гурт "ВВ", Злата Огнєвіч, Tarabarova, alyona alyona та інші.
Музична платформа під час війни
Проєкт став майданчиком для зустрічі молодих українських музикантів і вже визнаних артистів. Для "Музичної платформи" часто записуються особливі дуети та попурі з популярних пісень. Частина квитків на концерти передається захисникам, а на кожному заході проходять аукціони на підтримку ЗСУ.
Майбутні плани
У зимовий період плануються особливі концерти та церемонія нагородження "Музична платформа". Наприкінці року готується ще один великий сюрприз для глядачів.
Чи є квота квитків для військових
"На кожен концерт "Музичної платформи" частину квитків передаємо нашим захисникам та захисницям, тривають постійні збори та акції на підтримку ЗСУ у рамках проєкту. Перед початком кожного концерту у нас в Жовтневому відбувається аукціон", — повідомила Марія Орлова.
Натхнення продовжувати роботу в Україні
Марія Орлова вірить, що займатися улюбленою справою можливо тільки в Україні. Сила духу українського народу надихає її залишатися і продовжувати працювати на телебаченні. Орлова впевнена, що після перемоги в України відкриються ще більші можливості.
У Києві концерт "Музична платформа України" відбудеться вже 4 жовтня 2024 року о 18:30 в МЦКМ (Жовтневий палац).
Нагадаємо, днями американська реперка Doja Cat на фестивалі в Нью-Йорку висловилася на підтримку України.
Читайте Новини.LIVE!