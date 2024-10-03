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Марія Орлова розповіла про проєкт "Музика заради перемоги", який підтримує українських військових

3 жовтня 2024 12:34
Марина Кісаделі - Редактор
Марія Орлова розповіла про проєкт "Музика заради перемоги" на підтримку українських військових
Марія Орлова та Тімур Мірошниченко. Фото: "Музична платформа".
Марина Кісаделі - Редактор

Марія Орлова, продюсер і телеведуча, поділилася історією створення проєкту "Музика заради перемоги", що об'єднує українських музикантів для підтримки військових на фронті. Проєкт не лише дарує глядачам улюблені пісні, але й допомагає захисникам України завдяки благодійним акціям та концертам.

Новини.LIVE розповідають про унікальний проєкт "Музика заради перемоги", який став справжньою підтримкою українських військових.

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Проєкт народився під час дружніх посиденьок Марії Орлової, Антона Гончара та Марини Коломієць. Вони обговорювали сучасний шоу-бізнес і помітили, що жанр телевізійних концертів майже зник з екранів.

Так народилася ідея створити проєкт, який поєднував би улюблену музику і нагадування про важливість підтримки наших військових. За два місяці після обговорень відбулася перша зйомка, а вже навесні 2023 року вийшов перший цикл програм "Музика заради перемоги".

Цікаві факти про проєкт:

  • В рамках проєкту вже було знято більше 150 пісень, і деякі артисти спеціально створюють нові композиції для зйомок.
  • Ведучий проєкту — Тімур Мірошниченко.
  • Серед учасників зйомок — Ірина Білик, Positiff, Павло Зібров, Олег Скрипка та гурт "ВВ", Злата Огнєвіч, Tarabarova, alyona alyona та інші.
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Марія Орлова та Тімур Мірошниченко. Фото: "Музична платформа".

Музична платформа під час війни

Проєкт став майданчиком для зустрічі молодих українських музикантів і вже визнаних артистів. Для "Музичної платформи" часто записуються особливі дуети та попурі з популярних пісень. Частина квитків на концерти передається захисникам, а на кожному заході проходять аукціони на підтримку ЗСУ.

Майбутні плани

У зимовий період плануються особливі концерти та церемонія нагородження "Музична платформа". Наприкінці року готується ще один великий сюрприз для глядачів.

Чи є квота квитків для військових

"На кожен концерт "Музичної платформи" частину квитків передаємо нашим захисникам та захисницям, тривають постійні збори та акції на підтримку ЗСУ у рамках проєкту. Перед початком кожного концерту у нас в Жовтневому відбувається аукціон", — повідомила Марія Орлова. 

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Марія Орлова. Фото: "Музична платформа". 

Натхнення продовжувати роботу в Україні

Марія Орлова вірить, що займатися улюбленою справою можливо тільки в Україні. Сила духу українського народу надихає її залишатися і продовжувати працювати на телебаченні. Орлова впевнена, що після перемоги в України відкриються ще більші можливості.

У Києві концерт "Музична платформа України" відбудеться вже 4 жовтня 2024 року о 18:30 в МЦКМ (Жовтневий палац).

Нагадаємо, днями американська реперка Doja Cat на фестивалі в Нью-Йорку висловилася на підтримку України

музика шоу-бізнес допомога військовим творчість українські військові

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