Мария Орлова рассказала о проекте "Музыка ради победы" в поддержку украинских военных

Мария Орлова рассказала о проекте "Музика заради перемоги", который поддерживает украинских военных
Мария Орлова, продюсер и телеведущая, поделилась историей создания проекта "Музика заради перемоги", объединяющего украинских музыкантов для поддержки военных на фронте. Проект не только дарит зрителям любимые песни, но и помогает защитникам Украины благодаря благотворительным акциям и концертам.
Новини.LIVE рассказывают об уникальном проекте "Музика заради перемоги", который стал настоящей поддержкой украинских военных.
Проект родился во время дружеских посиделок Марии Орловой, Антона Гончара и Марины Коломиец. Они обсуждали современный шоу-бизнес и заметили, что жанр телевизионных концертов почти исчез с экранов.
Так родилась идея создать проект, который бы сочетал любимую музыку и напоминание о важности поддержки наших военных. Через два месяца после обсуждений состоялась первая съемка, а уже весной 2023 года вышел первый цикл программ "Музика заради перемоги".
Интересные факты о проекте:
- В рамках проекта уже было снято более 150 песен и некоторые артисты специально создают новые композиции для съемок.
- Ведущий проекта — Тимур Мирошниченко.
- Среди участников съемок — Ирина Билык, Positiff, Павел Зибров, Олег Скрипка и группа "ВВ", Злата Огневич, Tarabarova, alyona alyona и другие.
Музыкальная платформа во время войны
Проект стал площадкой для встречи молодых украинских музыкантов и признанных артистов. Для "Музыкальной платформы" часто записываются особые дуэты и попурри из популярных песен. Часть билетов на концерты передается защитникам, а на каждом мероприятии проходят аукционы в поддержку ВСУ.
Будущие планы
В зимний период планируются особые концерты и церемония награждения "Музична платформа". К концу года готовится еще один большой сюрприз для зрителей.
Есть ли квота билетов для военных
"На каждый концерт "Музичної платформи" часть билетов передаем нашим защитникам и защитницам, продолжаются постоянные собрания и акции в поддержку ВСУ в рамках проекта. Перед началом каждого концерта у нас в Жовтневом проходит аукцион", — сообщила Мария Орлова.
Вдохновение продолжать работу в Украине
Мария Орлова верит, что заниматься любимым делом можно только в Украине. Сила духа украинского народа вдохновляет его оставаться и продолжать работать на телевидении. Орлова уверена, что после победы у Украины откроются еще большие возможности.
В Киеве концерт "Музична платформа України" состоится уже 4 октября 2024 года в 18:30 в МЦКМ (Октябрьский дворец).
Напомним, на днях американская рэпер Doja Cat на фестивале в Нью-Йорке высказалась в поддержку Украины.
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