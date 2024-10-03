Мария Орлова рассказала о проекте "Музыка ради победы" в поддержку украинских военных

Мария Орлова и Тимур Мирошниченко. Фото: "Музична платформа".

Мария Орлова, продюсер и телеведущая, поделилась историей создания проекта "Музика заради перемоги", объединяющего украинских музыкантов для поддержки военных на фронте. Проект не только дарит зрителям любимые песни, но и помогает защитникам Украины благодаря благотворительным акциям и концертам.

Новини.LIVE рассказывают об уникальном проекте "Музика заради перемоги", который стал настоящей поддержкой украинских военных.

Читайте также:

Проект родился во время дружеских посиделок Марии Орловой, Антона Гончара и Марины Коломиец. Они обсуждали современный шоу-бизнес и заметили, что жанр телевизионных концертов почти исчез с экранов.

Так родилась идея создать проект, который бы сочетал любимую музыку и напоминание о важности поддержки наших военных. Через два месяца после обсуждений состоялась первая съемка, а уже весной 2023 года вышел первый цикл программ "Музика заради перемоги".

Интересные факты о проекте:

В рамках проекта уже было снято более 150 песен и некоторые артисты специально создают новые композиции для съемок.

Ведущий проекта — Тимур Мирошниченко.

Среди участников съемок — Ирина Билык, Positiff, Павел Зибров, Олег Скрипка и группа "ВВ", Злата Огневич, Tarabarova, alyona alyona и другие.

Мария Орлова и Тимур Мирошниченко. Фото: "Музична платформа".

Музыкальная платформа во время войны

Проект стал площадкой для встречи молодых украинских музыкантов и признанных артистов. Для "Музыкальной платформы" часто записываются особые дуэты и попурри из популярных песен. Часть билетов на концерты передается защитникам, а на каждом мероприятии проходят аукционы в поддержку ВСУ.

Будущие планы

В зимний период планируются особые концерты и церемония награждения "Музична платформа". К концу года готовится еще один большой сюрприз для зрителей.

Есть ли квота билетов для военных

"На каждый концерт "Музичної платформи" часть билетов передаем нашим защитникам и защитницам, продолжаются постоянные собрания и акции в поддержку ВСУ в рамках проекта. Перед началом каждого концерта у нас в Жовтневом проходит аукцион", — сообщила Мария Орлова.

Мария Орлова. Фото: "Музыкальная платформа".

Вдохновение продолжать работу в Украине

Мария Орлова верит, что заниматься любимым делом можно только в Украине. Сила духа украинского народа вдохновляет его оставаться и продолжать работать на телевидении. Орлова уверена, что после победы у Украины откроются еще большие возможности.

В Киеве концерт "Музична платформа України" состоится уже 4 октября 2024 года в 18:30 в МЦКМ (Октябрьский дворец).

Напомним, на днях американская рэпер Doja Cat на фестивале в Нью-Йорке высказалась в поддержку Украины.