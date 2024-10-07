На мітингу у Пенсильванії Трамп пообіцяв, що США першими висадяться на Марс

Дональд Трамп зробив дивні заяви на мітингу разом з Ілоном Маском
Під час свого виступу разом з Ілоном Маском у Пенсильванії, в тому ж самому містечку, в якому на нього був скоєно замах, Дональд Трамп зробив декілька дивних заяв. Говорив про космос та спорт.
Про це повідомляють Sky News.
Що незвичайного пообіцяв Трамп своїм виборцям
Основною заявою, яка всіх здивувала, стала обіцянка висадитись на Марс під час своєї каденції. Звичайно, висаджуватись буде не сам Трамп, а астронавти за допомогою Ілона Маска, який зараз вже точно визначився зі своєю політичною позицією й офіційно підтримує кандидата від республіканців.
"Ми висадимося на Марс до кінця мого президентського терміну. У нас буде світова першість у дослідженні космосу. Дякую тобі, Ілон", — заявив Трамп.
Також він пообіцяв, що за його каденції не буде "жодних чоловіків у жіночому спорті".
Виступаючи з Трампом Ілон Маск закликав всіх реєструватись на виборах, щоб "зберегти конституцію" і "зберегти демократію в Америці".
Можливий майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс, що виправдовував Трампа за вигадки про поїдання американцями котів та собак, пафосно заявив, що у Пенсильванії "Трамп прийняв кулю за демократію".
Раніше ми писали про те, що Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що у разі його поразки на виборах війна Росії проти України переросте у Третю світову війну. Він вважає, що його суперниця Камала Гарріс не зможе досягти миру.
Крім того, раніше Трамп заявив, що США повинні вийти з війни в Україні, бо вже "застрягли у цьому конфлікті".
Читайте Новини.LIVE!