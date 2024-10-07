На мітингу у Пенсильванії Трамп пообіцяв, що США першими висадяться на Марс

Дональд Трамп виступає на мітингу. Фото: Reuters

Під час свого виступу разом з Ілоном Маском у Пенсильванії, в тому ж самому містечку, в якому на нього був скоєно замах, Дональд Трамп зробив декілька дивних заяв. Говорив про космос та спорт.

Про це повідомляють Sky News.

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Основною заявою, яка всіх здивувала, стала обіцянка висадитись на Марс під час своєї каденції. Звичайно, висаджуватись буде не сам Трамп, а астронавти за допомогою Ілона Маска, який зараз вже точно визначився зі своєю політичною позицією й офіційно підтримує кандидата від республіканців.

"Ми висадимося на Марс до кінця мого президентського терміну. У нас буде світова першість у дослідженні космосу. Дякую тобі, Ілон", — заявив Трамп.

Також він пообіцяв, що за його каденції не буде "жодних чоловіків у жіночому спорті".

Виступаючи з Трампом Ілон Маск закликав всіх реєструватись на виборах, щоб "зберегти конституцію" і "зберегти демократію в Америці".

Можливий майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс, що виправдовував Трампа за вигадки про поїдання американцями котів та собак, пафосно заявив, що у Пенсильванії "Трамп прийняв кулю за демократію".

Раніше ми писали про те, що Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що у разі його поразки на виборах війна Росії проти України переросте у Третю світову війну. Він вважає, що його суперниця Камала Гарріс не зможе досягти миру.

Крім того, раніше Трамп заявив, що США повинні вийти з війни в Україні, бо вже "застрягли у цьому конфлікті".