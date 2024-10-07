Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow Марс наш! Дональд Трамп сделал странные заявления на митинге вместе с Илоном Маском arrow

Марс наш! Дональд Трамп сделал странные заявления на митинге вместе с Илоном Маском

7 октября 2024 04:19
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На митинге в Пенсильвании Трамп пообещал, что США первыми высадятся на Марс
Дональд Трамп выступает на митинге. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Во время своего выступления вместе с Илоном Маском в Пенсильвании, в том же самом городке, в котором на него было совершено покушение, Дональд Трамп сделал несколько странных заявлений. Говорил о космосе и спорте.

Об этом сообщают Sky News.

Читайте также:

Что необычного пообещал Трамп своим избирателям

Основным заявлением, которое всех удивило, стало обещание высадиться на Марс во время своей каденции. Конечно, высаживаться будет не сам Трамп, а астронавты с помощью Илона Маска, который сейчас уже точно определился со своей политической позицией и официально поддерживает кандидата от республиканцев.

"Мы высадимся на Марс до конца моего президентского срока. У нас будет мировое первенство в исследовании космоса. Спасибо тебе, Илон", — заявил Трамп.

Также он пообещал, что при его каденции не будет "никаких мужчин в женском спорте".

Выступая с Трампом, Илон Маск призвал всех зарегистрироваться на выборах, чтобы "сохранить конституцию" и "сохранить демократию в Америке".

Возможный будущий вице-президент Джей Ди Венс, оправдывавший Трампа за выдумки о поедании американцами кошек и собак, пафосно заявил, что в Пенсильвании "Трамп принял пулю за демократию".

Ранее мы писали о том, что Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае поражения на выборах война России против Украины перерастет в Третью мировую войну. Он считает, что его соперница Камала Гаррис не сможет добиться мира.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине, потому что уже "застряли в этом конфликте".

США митинг Илон Маск Марс Дональд Трамп выборы в США 2024

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:19 Марс наш! Дональд Трамп сделал странные заявления на митинге вместе с Илоном Маском

03:38 Бойцы ГУР уничтожили ЗРК "Оса" сумасшедшей стоимости — эффектные кадры поражения

03:26 В войске нужны люди для передачи сообщений — кого приглашают в "Азов"

02:56 В боях за Харьковщину погиб россиянин Ильдар Дадин из "Сибирского батальона"

Срочная новость

02:25 Вторая за ночь тревога в Киеве — в столице повторная угроза атаки БпЛА

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

02:13 На Харьковщине "дрон-дракон" эффектно уничтожает оккупантов — кадры попаданий

01:37 Львовянину мешают "столбики Садового" — поддержали ли его жители города

01:32 Мошенники обманывали людей по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" — что решил суд

01:30 Адвокат объяснил, как повлияет на мобилизацию сокращение сроков явки в ТЦК

01:10 Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине — какие последствия попадания

04:19 Марс наш! Дональд Трамп сделал странные заявления на митинге вместе с Илоном Маском

03:38 Бойцы ГУР уничтожили ЗРК "Оса" сумасшедшей стоимости — эффектные кадры поражения

03:26 В войске нужны люди для передачи сообщений — кого приглашают в "Азов"

02:56 В боях за Харьковщину погиб россиянин Ильдар Дадин из "Сибирского батальона"

Срочная новость

02:25 Вторая за ночь тревога в Киеве — в столице повторная угроза атаки БпЛА

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

02:13 На Харьковщине "дрон-дракон" эффектно уничтожает оккупантов — кадры попаданий

01:37 Львовянину мешают "столбики Садового" — поддержали ли его жители города

01:32 Мошенники обманывали людей по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" — что решил суд

01:30 Адвокат объяснил, как повлияет на мобилизацию сокращение сроков явки в ТЦК

01:10 Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине — какие последствия попадания

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
Text

15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

5 октября 2024
Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд