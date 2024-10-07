На митинге в Пенсильвании Трамп пообещал, что США первыми высадятся на Марс

Дональд Трамп выступает на митинге. Фото: Reuters

Во время своего выступления вместе с Илоном Маском в Пенсильвании, в том же самом городке, в котором на него было совершено покушение, Дональд Трамп сделал несколько странных заявлений. Говорил о космосе и спорте.

Об этом сообщают Sky News.

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Основным заявлением, которое всех удивило, стало обещание высадиться на Марс во время своей каденции. Конечно, высаживаться будет не сам Трамп, а астронавты с помощью Илона Маска, который сейчас уже точно определился со своей политической позицией и официально поддерживает кандидата от республиканцев.

"Мы высадимся на Марс до конца моего президентского срока. У нас будет мировое первенство в исследовании космоса. Спасибо тебе, Илон", — заявил Трамп.

Также он пообещал, что при его каденции не будет "никаких мужчин в женском спорте".

Выступая с Трампом, Илон Маск призвал всех зарегистрироваться на выборах, чтобы "сохранить конституцию" и "сохранить демократию в Америке".

Возможный будущий вице-президент Джей Ди Венс, оправдывавший Трампа за выдумки о поедании американцами кошек и собак, пафосно заявил, что в Пенсильвании "Трамп принял пулю за демократию".

Ранее мы писали о том, что Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае поражения на выборах война России против Украины перерастет в Третью мировую войну. Он считает, что его соперница Камала Гаррис не сможет добиться мира.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине, потому что уже "застряли в этом конфликте".