Маша Єфросиніна відроджує в Києві фестиваль "Благодійний WEEKEND"
Легендарний благодійний фестиваль Маші Єфросиніної для всієї родини повертається. Цього року він відбудеться 6 та 7 вересня у River Mall (Дніпровська набережна, 12) у парку біля води. 100% від продажу квитків будуть спрямовані у "Фонд Маша" на психоемоційну реабілітацію жінок, які постраждали від війни, та на закупівлю спорядження для жінок-військовослужбовиць.
Про це повідомили у пресслужбі благодійного фестивалю.
"Благодійний WEEKEND" повертається
Після кількарічної паузи, спричиненої пандемією та повномасштабною війною, легендарний фестиваль "Благодійний WEEKEND" повертається! Його ініціаторка та співзасновниця "Фонду Маша" Маша Єфросиніна разом із командою вирішила відродити традицію і перетворити вересневий вікенд на місце сили, радості та великої мети.
"Цього року "Благодійному WEEKEND’у" виповнюється дев’ять років! Гортала архівні фото з фестивалів 16-го, 17-го, 18-го, 19-го років і відчула, що пишаюся нами страшенно. Як вдало ми поєднували бажання допомагати з можливістю емоційно відновлюватися і перезавантажуватися. Але ті кадри зараз сприймаються, як щось з позаминулого життя. Повномасштабне вторгнення змінило нас, — говорить співзасновниця "Фонду Маша" Маша Єфросиніна. — Сьогодні зробити донат чи організувати благодійну подію — норма. І я щиро радію цьому. Та ні для кого не секрет, як сильно ми виснажені всіма страшними подіями, як, здається, мало ресурсу лишається, щоб стояти. Саме тому я відроджую цей фестиваль, який зможе підтримати ментальний стан українців і закрити благодійні цілі".
Фестиваль відбудеться 6-7 вересня в Києві, на базі набережної ТРЦ River Mall (Дніпровська набережна, 12). Формат події для всієї родини залишився незмінно душевним і динамічним: спортивні а ктивності з відомими зірками, дитячі розваги, маркет з корисними товарами, фудкорт, зони відпочинку та великі концерти за участю топових українських артистів: alyona alyona, MamaRika, ROXOLANA та інших. Але головне — це благодійна складова.
Кожна гривня, зібрана з продажу квитків, піде на підтримку роботи "Фонду Маша": на психоемоційну реабілітацію жінок, які постраждали від війни, та закупівлю спорядження для жінок-військовослужбовиць.
"Ми ризикнули зробити фестиваль у нових реаліях, бо розуміємо: жінкам та їхнім родинам потрібно не лише відновлення, а й простір, де можна відчути себе живими, почутими, в ресурсі, — каже Єфросиніна. — "Благодійний WEEKEND" — це саме таке місце. І одночасно можливість допомогти тим, хто зараз найбільше потребує нашої підтримки. Запрошую всіх вас разом з користю провести цей вікенд, відпочити та закрити новий збір на потреби цивільних жінок та жінок-військовослужбовиць".
Придбати квитки на "Благодійний WEEKEND" можна за посиланням.
Нагадаємо, У свій день народження Diana Gloster презентувала свій новий трек.
Також раніше YAKTAK пояснив, чому дав концерт в день масованої атаки по столиці, під час якої загинули десятки людей.
Читайте Новини.LIVE!