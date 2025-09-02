Маша Ефросинина возрождает в Киеве фестиваль "Благотворительный WEEKEND"

Маша Ефросинина. Фото: mashafest.com

Легендарный благотворительный фестиваль Маши Ефросининой для всей семьи возвращается. В этом году он состоится 6 и 7 сентября в River Mall (Днепровская набережная, 12) в парке у воды. 100% от продажи билетов будут направлены в "Фонд Маша" на психоэмоциональную реабилитацию женщин, пострадавших от войны, и на закупку снаряжения для женщин-военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фестиваля.

Реклама

Читайте также:

"Благотворительный WEEKEND" возвращается

После многолетней паузы, вызванной пандемией и полномасштабной войной, легендарный фестиваль "Благотворительный WEEKEND" возвращается! Его инициатор и соучредитель "Фонда Маша" Маша Ефросинина вместе с командой решила возродить традицию и превратить сентябрьский уикенд в место силы, радости и большой цели.

"В этом году "Благотворительному WEEKEND'у" исполняется девять лет! Листала архивные фото с фестивалей 16-го, 17-го, 18-го, 19-го годов и почувствовала, что горжусь нами очень. Как удачно мы совмещали желание помогать с возможностью эмоционально восстанавливаться и перезагружаться. Но те кадры сейчас воспринимаются, как что-то из позапрошлой жизни. Полномасштабное вторжение изменило нас, — говорит соосновательница "Фонда Маша" Маша Ефросинина. — Сегодня сделать донат или организовать благотворительное событие — норма. И я искренне радуюсь этому. Но ни для кого не секрет, как сильно мы истощены всеми страшными событиями, как, кажется, мало ресурса остается, чтобы стоять. Именно поэтому я возрождаю этот фестиваль, который сможет поддержать ментальное состояние украинцев и закрыть благотворительные цели".



Фестиваль состоится 6-7 сентября в Киеве, на базе набережной ТРЦ River Mall (Днепровская набережная, 12). Формат события для всей семьи остался неизменно душевным и динамичным: спортивные активности с известными звездами, детские развлечения, маркет с полезными товарами, фудкорт, зоны отдыха и большие концерты с участием топовых украинских артистов: alyona alyona, MamaRika, ROXOLANA и других. Но главное - это благотворительная составляющая.



Каждая гривна, собранная с продажи билетов, пойдет на поддержку работы "Фонда Маша": на психоэмоциональную реабилитацию женщин, пострадавших от войны, и закупку снаряжения для женщин-военнослужащих.



"Мы рискнули сделать фестиваль в новых реалиях, потому что понимаем: женщинам и их семьям нужно не только восстановление, но и пространство, где можно почувствовать себя живыми, услышанными, в ресурсе, — говорит Ефросинина. — "Благотворительный WEEKEND" — это именно такое место. И одновременно возможность помочь тем, кто сейчас больше всего нуждается в нашей поддержке. Приглашаю всех вас вместе с пользой провести этот уикенд, отдохнуть и закрыть новый сбор на нужды гражданских женщин и женщин-военнослужащих".



Купить билеты на "Благотворительный WEEKEND" можно по ссылке.

Напомним, в свой день рождения Diana Gloster презентовала свой новый трек.

Также ранее YAKTAK объяснил, почему дал концерт в день массированной атаки по столице, во время которой погибли десятки людей.